За первые майские праздники 57 туляков сели за руль пьяными

Фото Алексея Пирязева.

Семь водителей попали под уголовное дело за рецидив.

За минувшее 30 апреля и праздничные дни, с 1 мая по 4 мая, сотрудники Госавтоинспекции Тульской области установили 57 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, из них:

управлявшие в состоянии опьянения (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ) — 23 водителя;

управление в состоянии опьянения и не имеющие права управления транспортными средствами (часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ) — 7 водителей;

отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ) — 18 водителей;

отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования водителей, не имеющие права управления транспортными средствами (часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ) — 2 водителя.

Кроме того, в отношении 7 водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса.