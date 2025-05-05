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За первые майские праздники 57 туляков сели за руль пьяными
Фото Алексея Пирязева.

За первые майские праздники 57 туляков сели за руль пьяными

Семь водителей попали под уголовное дело за рецидив.

За минувшее 30 апреля и праздничные дни, с 1 мая по 4 мая, сотрудники Госавтоинспекции Тульской области установили 57 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, из них:

  • управлявшие в состоянии опьянения (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ) — 23 водителя;
  • управление в состоянии опьянения и не имеющие права управления транспортными средствами (часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ) — 7 водителей;
  • отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ) — 18 водителей;
  • отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования водителей, не имеющие права управления транспортными средствами (часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ) — 2 водителя.

Кроме того, в отношении 7 водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса. 

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пьяные водителитульская Госавтоинспекция

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