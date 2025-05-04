Уничтожили! Сочинский позор «Арсенала»

Фото ФК «Сочи».

С какого-то момента команда просто прекратила сопротивление, и счастье в том, что игра после этого быстро закончилась, а то было бы еще хуже. Хотя куда уж хуже.

Определение «уничтожили» – не наше. Таков был первый комментарий по поводу исхода матча в сочинских соцсетях. А как скажешь по другому?

Похоже, надо привыкать к тому, что событий вокруг «Арсенала» теперь с каждой неделей будет все больше, но конкретно результатов матчей они вряд ли будут касаться. Понятно, что игра и результаты уже безразличны всем. Потому что игра такая же, как и результаты, а результаты такие же, как игра. Ничего не изменить. От того, будет ли «Арсенал» тринадцатым или четырнадцатым, не случится ничего. Хорошо, что вылететь уже даже теоретически не получится.

После эпического брифинга, где тренеру, который за последние пятнадцать матчей на выезде не одержал ни одной победы, а из 21 игры в чемпионате победил лишь раз, вдруг высказали поддержку, и он с ней согласился, неожиданно выступил наш бывший. Игорь Черевченко аж из самого Таджикистана, где он руководит клубом «Истиклол», зачем-то высказался о перспективах «Арсенала».

«Из-за финансов команда не может выйти в РПЛ», – глубокомысленно заметил Игорь Геннадьевич. Вот открытие-то! И вообще – жил он, жил сколько лет без «Арсенала», и вдруг решил-таки о нем сказать. Вдруг как жахнул с плеча – финансов не хватает у «Арсенала». Странно, что не стал вдаваться в частности и про десятый бюджет лиги не добавил. И вообще удивительно, с какой стати тренера из Таджикистана волнуют наши финансы.

В этом заявлении больше видится креативная составляющая. Как бы нас не заверяли, что в клубе все спокойно, очевидно, что с такими результатами и сопутствующими им скандалами скорое расставание неизбежно. Поэтому не лишним будет о себе напомнить. Скоро еще кто-нибудь неуспехи, финансы и перспективы «Арсенала» прокомментирует, чтобы показать сопричастность к Туле. Как бы старательно ни топили репутацию «Арсенала», не всё с ней так плохо. Желающие работать в Туле были, есть и будут. На одном Сторожуке свет клином не сошелся.

Это же странно, правда, когда главный тренер после 1:5 говорит о том, что не знает причин, по которым команда вдруг рассыпалась. Добавляя, что футболисты просто бросили играть. Ну а кто тогда должен знать причины, если не тренер, который, по его же словам, находится с командой рядом в режиме 24 на семь.

Может не надо было самому воду мутить с публикациями на всю Россию, которые спровоцировали волну агрессии от болельщиков. В конце концов, нас же не ставят в известность, что «Арсенал» расплатился с долгами перед Деспотовичем, что собирается расширить допуск зрителей на трибуны, новое поле строить на стадионе. Делает себе потихоньку свою работу и делает. То есть внутренние проблемы можно решать без лишней огласки. А то, получается, я работаю в «Арсенале», получаю зарплату в «Арсенале», предъявляю претензии к «Арсеналу», но «Арсенал» ни в коей мере не имею в виду. Это какой-то другой клуб – похожий на «Арсенал», но не «Арсенал».

Неужели футболисты всё это не видят, не читают, не наблюдают вокруг себя, не слышат, что кричат с трибун? Что же тогда гадать, почему всё разом рассыпалось. Да потому что для игроков тоже очевидно, что руководство в данный момент занято решением своих проблем, и уж футбол и футболисты в этом точно не на первом месте. Они же, как и все мы, не роботы. Любой нормальный специалист в подобной ситуации будет думать о том, что ему делать по окончании сезона, оставаться здесь или искать другую команду, и уж никак не о том, чтобы тебя не размазали где-то в Краснодарском крае как манную кашу по тарелке.

Что интересно – в стартовом составе на игру с «Сочи» было всего три новичка из тех двенадцати, вокруг которых предполагается строить игру. При этом ни одного иностранца! А ведь по всем футбольным законам иностранцев приглашают, когда клуб не может найти таких же игроков с российским паспортом. Легионер – усиление, а не удлинение скамейки запасных. Однако по истечении трех месяцев лишь Брнович и Рейес вышли в Сочи на полчасика спасать положение. Особо ничем при этом не запомнившись.

Да и вообще – все замены в этот вечер Сторожук делал невпопад.

Выпустил Брновича и Рейеса – через две минуты хозяева поля сравняли счет. А ведь скорее всего они выходили с заданием укрепить середину поля и, как следствие, не давать хозяевам организовывать быстрые атаки. После удаления вместо Калмыкова был брошен в бой Семенчук отстаивать ничью, и тут же «Сочи» повел в счете. За пять минут до конца вышел Богданец, после чего «Арсенал» пропустил еще два.

В критической для главного тренера ситуации команда оказалась не готова за него биться. Все громкие заявления на брифинге – про любовь к Туле, строительство и прочее надо было в Сочи подкрепить делом. Не результатом – понятно, что «Сочи» решает задачу выхода в премьер-лигу, и противопоставить ему что-то сложно. Игрой. Просто хорошей, качественной, раскрепощенной игрой, на основании которой можно предполагать, будто скоро у «Арсенала» все поменяется в лучшую сторону.

В конце концов можно пропустить те же пять, но и самим куснуть пару-тройку раз. Показать, что есть зубы, есть характер, спортивная честь, наигранные комбинации. Есть болельщики, в конце концов, которые на это смотрят. И есть недоброжелатели, которые рады будут очередному провалу «Арсенала».

А можно вот так – зажаться с первых минут, не провести до перерыва ни одной внятной атаки, забить случайно гол и тут же испугаться своей смелости. Ни мастерства, ни вдохновенья, ни команды – в полном смысле этого слова.

Вообще складывалось впечатление, что футболисты «Сочи» и вышли с пониманием этой ситуации. Предполагали победить малой кровью, не прилагая сверхусилий. Постреливали себе по воротам «Арсенала» с дальних позиций в расчете на шальной успех. А потом пришлось на ходу перестраиваться. Как только запахло жареным, включили дополнительные резервы, и «Арсенал» рухнул. Эмоций на то, чтобы достойно сопротивляться, не нашлось.

Всем, и футболистам в том числе, теперь хочется лишь одного – дождаться, когда все закончится и посмотреть, что будет дальше. Болельщики, правда, искренне верят в еще одно событие, но, похоже, зря – по доброй воле оно не случится.

«Сочи» – «Арсенал» – 5:1 (0:0).

Голы: Калмыков (53) – 0:1, Пасевич (65) – 1:1, Магаль (75) – 2:1, Крамарич (81, с пенальти) – 3:1, Мартовой (87) – 4:1, Мартовой (89) – 5:1.

«Сочи»: Дёгтев, Литвинов, Макарчук (Терехов, 68), Абердин, Заика (Маслов, 82), Кайнов, Крамарич (Кожемякин, 84), Начо, Барт (Магаль, 68), Пасевич (Мартовой, 84), Писарский.

«Арсенал»: Цулая, Большаков, Ботака, Бердников, Раздорских (Брнович, 63), Цараев (Лёвин, 46), Аванесян, Попов, Ткачёв (Рейес, 63), Липовой (Богданец, 85), Калмыков (Семенчук, 73).

Предупреждены: Макарчук – Большаков, Калмыков, Попов.

Удалён: Большаков (72, 2 ж.к.).

Судья – Иван Сараев (Санкт-Петербург).

3 мая. Сочи. Стадион «Фишт».