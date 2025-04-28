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Тульская делегация провела переговоры с потенциальными партнерами из Узбекистана
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская делегация провела переговоры с потенциальными партнерами из Узбекистана

На встречах обсуждалось развитие кооперационных связей между предприятиями Тульской области и Узбекистана.

28 апреля на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» прошла пленарная сессия «Стратегическое промышленное партнерство в Центральной Азии: интеграция на основе передовых технологий». Это главное мероприятие деловой программы. В ней приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. 

Участники сессии обсудили развитие торгово-экономических отношений, флагманские проекты.

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Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев провел рабочую встречу с заместителем председателя правления по геологии и добычи компании «Узбекнефтегаз» Рустамом Шеровым. На ней обсудили перспективы поставок автоматизированных систем контроля безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Также председатель тульского правительства встретился с заместителем министра энергетики Азизхужой Кабиловым и заместителем министра здравоохранения Республики Фаррухом Шараповым. На встречах обсуждалось развитие кооперационных связей между предприятиями Тульской области и Узбекистана. В частности, перспективы сотрудничества тульских компаний в сфере государственных закупок слуховой аппаратуры и медицинской мебели.

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