Синоптики спрогнозировали снег в ночь на воскресенье

Фото Дмитрия Дзюбина.

Похолодание выйдет на свой максимум в предстоящие выходные. Помимо общего понижения температуры и мокрого снега, ожидаются ночные заморозки.

В Центральной России дневная температура понизится с +17° в пятницу до +7°– в воскресенье, так что ночью и утром местами дожди могут выпадать вперемешку со снегом. Самой холодной ожидается ночь на понедельник – минимум в прогнозе 0…−5°.

Как прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос», с понедельника в центр страны станут поступать более теплые воздушные массы, и температурный режим начнет возвращаться в рамки климата.