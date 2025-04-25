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Синоптики спрогнозировали снег в ночь на воскресенье
Фото Дмитрия Дзюбина.

Синоптики спрогнозировали снег в ночь на воскресенье

Ненадолго в Центральную Россию вернется зима.

Похолодание выйдет на свой максимум в предстоящие выходные. Помимо общего понижения температуры и мокрого снега, ожидаются ночные заморозки. 

В Центральной России дневная температура понизится с +17° в пятницу до +7°– в воскресенье, так что ночью и утром местами дожди могут выпадать вперемешку со снегом. Самой холодной ожидается ночь на понедельник – минимум в прогнозе 0…−5°.

Как прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос», с понедельника в центр страны станут поступать более теплые воздушные массы, и температурный режим начнет возвращаться в рамки климата.

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Фотограф:
вчера, в 21:41 +2
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