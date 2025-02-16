Хоккеисты АКМ одержали победу в Ижевске

Фото пресс-службы АКМ.

В Ижевске «Михайловцы» сыграли против «Ижстали», которая хоть и находится на 32 месте, но уже ни раз трепала нервы лидерам. Игра ожидалась напряженная, очки терять АКМ нельзя сейчас ни при каких раскладах.

С самого старта первого периода гости захватили инициативу. В первой же атаке Дмитрий Алексеев открыл счет. На гол тулякам понадобилось всего 11 секунд с момента стартового вбрасывания. АКМ продолжил давление на соперника, поиграл в большинстве, но голкипер «Ижстали» собрался, вошел в кураж и раз за разом оставлял свою команду в игре. Хозяева редко выбегали в контратаки, но делали это опасно — однако, Денис Попов хорошо и безошибочно действовал в рамке.

Вторая треть также осталась за игроками в белой форме. Туляки быстро и резко атаковали, накладывали смены и не давали сопернику меняться. Такая игра привела к еще одному голу — Иван Васин перехватил передачу около чужой синей, вошел в зону и бросил из-под защитника точно в цель. Вторая половина периода прошла в равной борьбе с небольшим территориальным преимуществом гостей. До сирены на второй перерыв зрители голов больше не увидели.

Туляки начали активнее и третий период, но в одном из контрвыпадов пропустили — Александр Редков выбежал на рандеву с голкипером и переиграл Попова в ближнем бою. А несколько минут спустя «Ижсталь» счет сравняла — Василий Стрельцов реализовал лишнего. Хоккеисты АКМ после этой оплошности побежали реабилитироваться, и им это удалось. Руслан Шамсутдинов получил передачу от Семена Федорова, развернулся и неотразимо бросил, выведя свою команду вперед. Но ижевчане тут же выровняли цифры на табло — Алексей Клочков воспользовался оплошностью обороны соперника и вколотил шайбу в сетку. Так команды доиграли до овертайма, а затем и до буллитов. А победу в матче АКМ принес победный буллит Яромира Ермакова. Дальше команда отправляется в Нефтекамск.

«Ижсталь» — АКМ

0:1 00:11 Алексеев (Петров, Теряев)

0:2 23:27 Васин

1:2 43:03 Редков (Икамацких)

2:2 45:52 Стрельцов (Хайруллин, Прохоров) в большинстве

2:3 49:47 Шамсутдинов (Федоров, Мальцев)

3:3 55:16 Клочков (Стрельцов)

3:4 Ермаков победный буллит

Статистика матча:

Броски: 39-61; Броски в створ: 26-43; Голы: 3-3; Вбрасывания: 31-36; Блокированные броски: 10-3; Силовые приемы: 6-10; Штраф: 10-6.