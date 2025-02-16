В Новомосковске на пожаре в девятиэтажке спасли 14 человек

Возгорание произошло в квартире на первом этаже девятиэтажки на улице Генерала Белова в Новомосковске. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.
Звеном газодымозащитной службы 25 пожарно-спасательной части по лестничному маршу спасено 14 человек, из них четыре ребенка.
Пострадал 42-летний мужчина, который с ожогами и отравлением продуктами горения был доставлен в лечебное учреждение.
Привлекалось три единицы техники и девять человек.
Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.