В Новомосковске на пожаре в девятиэтажке спасли 14 человек

Возгорание произошло в квартире на первом этаже девятиэтажки на улице Генерала Белова в Новомосковске. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

Звеном газодымозащитной службы 25 пожарно-спасательной части по лестничному маршу спасено 14 человек, из них четыре ребенка.

Пострадал 42-летний мужчина, который с ожогами и отравлением продуктами горения был доставлен в лечебное учреждение.

Привлекалось три единицы техники и девять человек.

Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.