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В Новомосковске на пожаре в девятиэтажке спасли 14 человек

В Новомосковске на пожаре в девятиэтажке спасли 14 человек

ЧП произошло утром 16 февраля.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже девятиэтажки на улице Генерала Белова в Новомосковске. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

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Звеном газодымозащитной службы 25 пожарно-спасательной части по лестничному маршу спасено 14 человек, из них четыре ребенка.

Пострадал 42-летний мужчина, который с ожогами и отравлением продуктами горения был доставлен в лечебное учреждение. 

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Привлекалось три единицы техники и девять человек.

Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.

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Автор:
вчера, в 10:08 +1
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