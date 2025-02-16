  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. «ТЗМС» дома не смог обыграть одного из лидеров чемпионата: фоторепортаж Myslo - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«ТЗМС» дома не смог обыграть одного из лидеров чемпионата: фоторепортаж Myslo

«ТЗМС» дома не смог обыграть одного из лидеров чемпионата: фоторепортаж Myslo

Матч закончился разгромом тульской команды.

Вчера, 15 февраля, в спортивно-развлекательном центре «Тулица» в Туле состоялся матч 14-го тура Высшей лиги чемпионата России по футзалу. «ТЗМС» принимал московский КПРФ-2.

DZY_7964.JPG

Несмотря на поддержку многочисленных зрителей (на матче присутствовали 715 человек), туляки не смогли оказать достойного сопротивления матёрым гостям. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу москвичей. Забитыми мячами у них отметились Роман Колобов, Алексей Трубин, Денис Исаков и Мухаммаджон Умаров.

DZY_8463.JPG

Таким образом, прервалась рекордная победная серия «ТЗМС»: команда до этого одержала в чемпионате 4 победы подряд

DZY_8346.JPG

В 15-м туре туляки отправятся в Липецк в гости к коллективу ЛКС-д. Игра состоится 1 марта.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
вчера, в 12:12 +1
Другие статьи по темам
Прочее
футзалТЗМСспортматчВысшая лигамини-футболчемпионат РоссииТула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
У должников по оплате ЖКУ смогут отобрать квартиру
У должников по оплате ЖКУ смогут отобрать квартиру
Хоккеисты АКМ одержали победу в Ижевске
Хоккеисты АКМ одержали победу в Ижевске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.