«ТЗМС» дома не смог обыграть одного из лидеров чемпионата: фоторепортаж Myslo

Вчера, 15 февраля, в спортивно-развлекательном центре «Тулица» в Туле состоялся матч 14-го тура Высшей лиги чемпионата России по футзалу. «ТЗМС» принимал московский КПРФ-2.

Несмотря на поддержку многочисленных зрителей (на матче присутствовали 715 человек), туляки не смогли оказать достойного сопротивления матёрым гостям. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу москвичей. Забитыми мячами у них отметились Роман Колобов, Алексей Трубин, Денис Исаков и Мухаммаджон Умаров.

Таким образом, прервалась рекордная победная серия «ТЗМС»: команда до этого одержала в чемпионате 4 победы подряд.

В 15-м туре туляки отправятся в Липецк в гости к коллективу ЛКС-д. Игра состоится 1 марта.