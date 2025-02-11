«ТЗМС» одержал четвертую победу подряд в чемпионате России по футзалу

На этот раз на выезде оказался сильнее коллектива «Поморье».

10 февраля в Архангельске состоялся матч 13-го тура Высшей лиги чемпионата России по футзалу. «Поморье» принимало «ТЗМС» из Тулы.

Наши спортсмены оказались сильнее и одержали победу со счётом 5:4. Забитыми мячами у туляков отметились Евгений Фомин, Максим Коновалов и Кирилл Шмидгаль, оформивший хет-трик.

Эта победа оказалась для туляков четвертой подряд: с 23 очками «ТЗМС» занимает пятое место в турнирной таблице. Отрыв от третьего места составляет всего лишь одно очко.

В 14-м туре «ТЗМС» дома сыграет против коллектива КПРФ-2. Игра состоится 15 февраля в спортивном комплексе на улице Санаторной. Отметим, что первый в истории региона профессиональный футзальный клуб полгода добивался права играть на данной площадке. Ведь на матчи «ТЗМС» приходят сотни болельщиков, а УСК «Новое поколение» при всем желании не мог вместить всех желающих посмотреть матчи любимой команды.