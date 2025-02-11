Строительная фирма из Новомосковска не доплатила налогов на 27 млн рублей

В Туле расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в период с января 2021 года по сентябрь 2023 года коммерческая организация «Главспецмонтаж» из Новомосковска, занимающая строительством, вносила недостоверные сведения в налоговые декларации. В результате этого фирма уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 27 миллионов рублей.

В настоящее время следователем проведены обыски в офисе и по месту жительства руководства и сотрудников организации, изъята интересующая следствия информация, допрошены свидетели, назначена судебная экспертиза. Руководством организации был добровольно возмещен причиненный ущерб в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается.