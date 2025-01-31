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Состав «Арсенала» пополнили черногорец Брнович и бенинец Алинви
Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Состав «Арсенала» пополнили черногорец Брнович и бенинец Алинви

О трансферах официально объявил тульский клуб.

24-летний черногорский полузащитник Милош Брнович подписал контракт с тульским «Арсеналом». Футболист перешел в состав оружейников из «Будучности» (Подгорица, Черногория). Также выступал за «Петровац», «Титоград» и сербский клуб «Раднички». В послужном списке Брновича матчи Лиги конференций, за сборную Черногории он провел 9 матчей.

Также «Арсенал» заключил контракт с 25-летним хавбеком Маттео Алинви из Бенина. Прежним клубом африканского легионера был шведский «Вестерос». Алинви выступал во Франции за «Ним» (20 матчей, 2 гола в Лиге 1) и «Дижон», в Сербии — за «Чукарички». За сборную Бенина сыграл 22 матча.

У Алинви двойное гражданство — бенинское и французское. В пресс-службе оружейников отметили, что Маттео Алинви — первый представитель Бенина в российском футболе.

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