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Коммунальщик пытался изнасиловать 80-летнюю пенсионерку и поджег ее жилье: подробности ЧП в Узловой
Фото Следственного комитета по Тульской области.

Коммунальщик пытался изнасиловать 80-летнюю пенсионерку и поджег ее жилье: подробности ЧП в Узловой

Женщина сумела отбиться от злоумышленника.

56-летнего жителя Узловой, который напал на женщину в ее квартире, по ходатайству следователя заключили под стражу. Об этом Myslo рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Напомним, происшествие случилось 30 января в одной из квартир на ул. Первомайской в Узловой. Как стало известно Myslo, мужчина, который является работником одной из управляющих компаний, пришел домой к своей 80-летней знакомой, чтобы помочь решить коммунальную проблему. 

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После работ коммунальщик решил распить спиртное, которое принес собой. Выпив, мужчина напал на пенсионерку и попытался изнасиловать. Та сумела отбиться. Из мести злоумышленник поджег зажигалкой верхнюю одежду, которая была у входной двери, тем самым лишив женщину возможности беспрепятственно выйти из квартиры.

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Нападавший скрылся с места происшествия, а потерпевшая смогла вылезти через окно на улицу. К счастью, квартира расположена на первом этаже.

Женщине оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни в настоящее время нет. 

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство общеопасным способом.

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