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Тулячка Варвара Липовская стала лучшей на Всероссийских соревнованиях по боксу

Тулячка Варвара Липовская стала лучшей на Всероссийских соревнованиях по боксу

Теперь она представит свой регион на Первенстве России.

Во Дворце спорта «Триумф» в подмосковных Люберцах проходят Всероссийские соревнования по боксу на призы «Спартака» среди юношей и девушек 15-16 лет. В них принимают участие порядка 350 спортсменов из разных регионов России.

Воспитанница тульской спортивной школы «Олимп» Варвара Липовская одержала победу в весовой категории 70 кг и прошла отбор на Первенство России. Подготовили девушку тренеры-преподаватели Василий Панёров и Михаил Шевяхов.

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