Тулячка Варвара Липовская стала лучшей на Всероссийских соревнованиях по боксу

Во Дворце спорта «Триумф» в подмосковных Люберцах проходят Всероссийские соревнования по боксу на призы «Спартака» среди юношей и девушек 15-16 лет. В них принимают участие порядка 350 спортсменов из разных регионов России.



Воспитанница тульской спортивной школы «Олимп» Варвара Липовская одержала победу в весовой категории 70 кг и прошла отбор на Первенство России. Подготовили девушку тренеры-преподаватели Василий Панёров и Михаил Шевяхов.