Во Дворце спорта «Триумф» в подмосковных Люберцах проходят Всероссийские соревнования по боксу на призы «Спартака» среди юношей и девушек 15-16 лет. В них принимают участие порядка 350 спортсменов из разных регионов России.
Воспитанница тульской спортивной школы «Олимп» Варвара Липовская одержала победу в весовой категории 70 кг и прошла отбор на Первенство России. Подготовили девушку тренеры-преподаватели Василий Панёров и Михаил Шевяхов.
Тулячка Варвара Липовская стала лучшей на Всероссийских соревнованиях по боксу
Теперь она представит свой регион на Первенстве России.
Во Дворце спорта «Триумф» в подмосковных Люберцах проходят Всероссийские соревнования по боксу на призы «Спартака» среди юношей и девушек 15-16 лет. В них принимают участие порядка 350 спортсменов из разных регионов России.
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