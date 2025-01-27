  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Хоккеисты АКМ переиграли «Сокол» и одержали третью победу в рамках сибирского выезда - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Хоккеисты АКМ переиграли «Сокол» и одержали третью победу в рамках сибирского выезда

Хоккеисты АКМ переиграли «Сокол» и одержали третью победу в рамках сибирского выезда

«Михайловцам» в Красноярске противостоял местный «Сокол», который хоть и плетется в хвосте турнирной таблицы, но все же представляет угрозу для любой команды.

Туляки после двух побед подряд жаждали снова порадовать своих болельщиков положительным результатом и подняться по турнирной лестнице еще выше.

Первый период прошел с преимуществом гостей. Туляки намного чаще владели шайбой в чужой зоне, регулярно нагружали голкипера «Сокола» Антона Тодыкова, но тот действовал надежно. Красноярцы также огрызались контрвыпадами, которые заканчивались бросками в створ ворот Дениса Попова, но в первом игровом отрезке оборона обеих команд превалировала над атакующими действиями впереди. Как итог — нули на табло после стартовой двадцатиминутки.

Второй период также остался за гостями. Хоккеисты тульского коллектива завладели инициативой с первых секунд и не отдавали ее сопернику. Тут же выдался шанс поиграть впятером против троих соперников, который мощным броском со средней дистанции использовал Сергей Теряев. После этого эпизода игра раскрылась, у «Сокола» появились свои шансы, которые хозяева не использовали благодаря уверенным действиям в створе Дениса Попова и защитников АКМ. До сирены на второй перерыв счет так и не изменился, несмотря на то, что обе команды заработали по шесть минут штрафа.

photo_2025-01-27_12-08-18.jpg

Заключительная двадцатиминутка стартовала в спокойном темпе. Гости контролировали игру и действовали с позиции силы. Но под занавес матча подопечные Ирека Галявиева остались втроем, а преимущество в двух хоккеистов на площадке мощным броском со средней дистанции реализовал Кирилл Казаков. В самой концовке хоккеисты АКМ добавили в агрессии и вырвали победу — победный бросок на счету Игоря Мясищева.

«Сокол» — АКМ 1:2

0:1 21:56 Теряев (Петров, Шипов) в большинстве

1:1 54:05 Казаков в большинстве

1:2 59:14 Мясищев (Мокин, Мальцев)

Статистика матча

Броски: 36-55; броски в створ: 23-31; голы: 1-2; вбрасывания: 17-40; блокированные броски: 11-9; силовые приемы: 22-10; штраф: 8-10.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:16
Другие статьи по темам
Событие
победа АКМ
Место
ТулаКрасноярск
Прочее
хоккей

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские полицейские спустя 2 года с помощью ДНК экспертизы поймали вора
Тульские полицейские спустя 2 года с помощью ДНК экспертизы поймали вора
В Ясногорске столкнулись Honda и Renault: два человека пострадали
В Ясногорске столкнулись Honda и Renault: два человека пострадали
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.