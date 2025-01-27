Хоккеисты АКМ переиграли «Сокол» и одержали третью победу в рамках сибирского выезда

«Михайловцам» в Красноярске противостоял местный «Сокол», который хоть и плетется в хвосте турнирной таблицы, но все же представляет угрозу для любой команды.

Туляки после двух побед подряд жаждали снова порадовать своих болельщиков положительным результатом и подняться по турнирной лестнице еще выше.

Первый период прошел с преимуществом гостей. Туляки намного чаще владели шайбой в чужой зоне, регулярно нагружали голкипера «Сокола» Антона Тодыкова, но тот действовал надежно. Красноярцы также огрызались контрвыпадами, которые заканчивались бросками в створ ворот Дениса Попова, но в первом игровом отрезке оборона обеих команд превалировала над атакующими действиями впереди. Как итог — нули на табло после стартовой двадцатиминутки.

Второй период также остался за гостями. Хоккеисты тульского коллектива завладели инициативой с первых секунд и не отдавали ее сопернику. Тут же выдался шанс поиграть впятером против троих соперников, который мощным броском со средней дистанции использовал Сергей Теряев. После этого эпизода игра раскрылась, у «Сокола» появились свои шансы, которые хозяева не использовали благодаря уверенным действиям в створе Дениса Попова и защитников АКМ. До сирены на второй перерыв счет так и не изменился, несмотря на то, что обе команды заработали по шесть минут штрафа.

Заключительная двадцатиминутка стартовала в спокойном темпе. Гости контролировали игру и действовали с позиции силы. Но под занавес матча подопечные Ирека Галявиева остались втроем, а преимущество в двух хоккеистов на площадке мощным броском со средней дистанции реализовал Кирилл Казаков. В самой концовке хоккеисты АКМ добавили в агрессии и вырвали победу — победный бросок на счету Игоря Мясищева.

«Сокол» — АКМ 1:2

0:1 21:56 Теряев (Петров, Шипов) в большинстве

1:1 54:05 Казаков в большинстве

1:2 59:14 Мясищев (Мокин, Мальцев)

Статистика матча

Броски: 36-55; броски в створ: 23-31; голы: 1-2; вбрасывания: 17-40; блокированные броски: 11-9; силовые приемы: 22-10; штраф: 8-10.