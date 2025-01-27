Тульские полицейские спустя 2 года с помощью ДНК экспертизы поймали вора

Фото УМВД по Тульской области.

В Туле летом 2023 года в полицию с заявлением о краже обратилась жительница Ленинского района. Женщина сообщила, что когда она вернулась домой, обнаружила вскрытую дверь своего жилища, из которого пропали золотые изделия на общую сумму около 240 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе осмотра места происшествия эксперты изъяли микрообъекты, из которых удалось выделить ДНК предполагаемого преступника. После проверки образца по федеральной базе данных геномной информации полицейские получили сведения о вероятном злоумышленнике.

По словам специалистов, указанный генетический профиль фигурирует еще по одному аналогичному преступлению, совершенному в феврале 2023 года. Тогда ущерб от кражи составил более 150 тысяч рублей.

В ходе розыска фигуранта задержали в Серпухове. Гражданина Армении доставили в отдел полиции «Ленинский» УМВД России по г. Туле. Расследование уголовного дела продолжается.