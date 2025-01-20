«ТЗМС» разгромил на выезде «Саратов»

18 января состоялся матч 11-го тура Высшей лиги чемпионата России по футзалу. «Саратов-Волга» принимал «ТЗМС» из Тулы.

В матче первого круга туляки оказались сильнее и выиграли со счётом 2:1.

В ответной игре «ТЗМС» снова оказался сильнее соперника и одержал уверенную победу со счётом 5:1. Забитыми мячами у туляков отметились Виталий Лупаков, Кирилл Шмидгаль, Евгений Фомин. Дубль на свой счёт записал Данрлей. У хозяев единственный мяч забил Илья Курышев.

Следующий матч «ТЗМС» проведет в Туле 1 февраля. В гости к тулякам приедет ульяновская «Волга».