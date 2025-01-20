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Тульским студентам расскажут, как устроиться на работу в полицию
Фото УМВД по Тульской области.

Тульским студентам расскажут, как устроиться на работу в полицию

Они смогут пройти стажировку в разных подразделениях ведомства.

С 20 по 24 января в УМВД по Тульской области пройдет ежегодная всероссийская акция «Студенческий десант», посвящённая Дню российского студенчества. Акция пройдёт вместе с общественными советами при органах внутренних дел.

Студенты вузов и колледжей смогут пройти стажировку в различных подразделениях полиции, узнать о работе сотрудников изнутри, а также встретиться с руководством и опытными специалистами. Кроме того, им расскажут, как можно устроиться на работу в полицию и какие требования предъявляют к кандидатам.

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Автор:
сегодня, в 10:41 +2
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