Тульским студентам расскажут, как устроиться на работу в полицию

Фото УМВД по Тульской области.

С 20 по 24 января в УМВД по Тульской области пройдет ежегодная всероссийская акция «Студенческий десант», посвящённая Дню российского студенчества. Акция пройдёт вместе с общественными советами при органах внутренних дел.

Студенты вузов и колледжей смогут пройти стажировку в различных подразделениях полиции, узнать о работе сотрудников изнутри, а также встретиться с руководством и опытными специалистами. Кроме того, им расскажут, как можно устроиться на работу в полицию и какие требования предъявляют к кандидатам.