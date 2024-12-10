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Главным тренером ВК «Тулица» стал Алексей Лазневой

Главным тренером ВК «Тулица» стал Алексей Лазневой

Последние 12 лет специалист тренировал «Ленинградку».

Волейбольный клуб «Тулица» объявил о смене главного тренера – теперь за подготовку спортсменок будет отвечать 37-летний уроженец Тирасполя Алексей Лазневой.

На протяжении последних 12 лет он был наставником ВК «Ленинградка», а в 2019 году работал тренером-статистиком молодёжной сборной России – именно тогда наши спортсмены взяли «бронзу» на Чемпионате Европы.

В числе достижений Алексея Лазневого – «бронза» Суперлиги, серебряные медали Кубка России, Кубка Столетия и Кубка Легенд, а также Кубок губернатора Калининградской области.

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