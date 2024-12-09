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8 декабря «АКМ-Новомосковск» принял на своём льду пермский «Молот»

8 декабря «АКМ-Новомосковск» принял на своём льду пермский «Молот»

Игра состоялась в рамках регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги.

После победного матча тренерский штаб новомосковцев внёс не много изменений в состав. Вместо Макара Бабикова, Ивана Кажарина и Никиты Богданова на льду появились Иван Зотов, Всеволод Белов и Кирилл Пилюгин.

Первая двадцатиминутка осталась за гостями. Даже в большинстве «михайловцы» не смогли создать опасных моментов. В середине игрового отрезка хозяева оказались зажатыми в своей зоне и долго не могли выбраться из неё. Но защита во главе с Виктором Левченко действовала самоотверженно. На исходе 14-й минуты пермяки открыли счёт. А спустя две минуты удвоили преимущество. В концовке периода «красно-синие» создали несколько голевых ситуаций: шансы отличиться были у Степана Копысова, Матвея Ларечнева и Дмитрия Кубанцева. На перерыв команды ушли при счёте на табло 0:2.

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До середины второго отрезка матча счёт держался неизменным, но затем хоккеисты «АКМ-Новомосковск» включили «турборежим» и в течение семи минут забросили три шайбы, перевернув игру. Сначала Матвей Калач броском в ближний угол сократил отставание. Затем Иван Зотов отдал передачу на Ярослава Домрачева, который был точен и сравнял счёт. А затем Матвей Висков дальним и точным броском от синей линии вывел свою команду вперёд. 3:2 после двух периодов.

В третьей двадцатиминутке хозяева упрочили преимущество: Степан Копысов подправил шайбу после броска Альберта Осипова — 4:2. Пермяки быстро отыгрались, но после этого «АКМ-Новомосковск» не позволил гостям больше забросить. Максим Анисимов поставил точку в матче, отправив шайбу в пустые ворота.

Итог встречи — 5:3, вторая победа подряд для новомосковцев и первая в сезоне — в основное время.

Ответную игру команды проведут 9 декабря в 19.00.

Статистика матча

Броски: 64-99; Броски в створ: 32-66; Голы: 5-3; Вбрасывания: 33-37; Блокированные броски: 18-12; Силовые приемы: 5-10; Отборы: 9-10; Потери: 2-0; Перехваты: 8-10; Штраф: 6-8.

Голы матча

0:1 Денис Сорокин (13:59, Даниил Стефанов)
0:2 Даниил Стефанов (16:07, Михаил Казаков)
1:2 Матвей Калач (28:56, Матвей Ларечнев)
2:2 Ярослав Домрачев (29:58, Иван Зотов)
3:2 Матвей Висков (35:14, Илья Клиновский, Дмитрий Кубанцев, в большинстве)
4:2 Степан Копысов (42:53, Альберт Осипов, Максим Анисимов)
4:3 Егор Колесников (45:14, Инсаф Африданов)
5:3 Максим Анисимов (59:10, в пустые ворота)

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