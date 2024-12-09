В Щекине заключенный угрожал сотруднику колонии убийством: суд огласил приговор

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Государственный обвинитель прокуратуры Щекино поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Тульской области. Его осудили по статье за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Выяснилось, что 23 апреля 2024 года осужденный, отбывающий наказание за кражи в ФКУ «Исправительная колония № 7», угрожал убийством сотруднику колонии после своего освобождения, которую последний в силу личности злоумышленника воспринял реально.

Осужденный не признал вину в преступлении. Его приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.