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В Богородицком районе прошли съемки новой серии «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
Фото от читателя Myslo.

В Богородицком районе прошли съемки новой серии «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

На кадры зевак попал самый эпатажный чернокнижник страны Влад Череватый.

В селе Березовка Богородицкого района местные жители заметили съемочную группу шоу «Битвы сильнейших». Напомним, что это — продолжение проекта «Битва экстрасенсов».

Так, на кадры зевак попали называющие себя ведьмами Виктория Райдос и Ольга Якубович, а также самый эпатажный чернокнижник страны Влад Череватый. 

Какая проблема побудила жителей Березовки обратиться к экстрасенсам, точно пока неизвестно. По слухам, жительница одного из домов пожаловались на то, что «ночью по дому ходит привидение». 

Напомним, ранее экстрасенсы расследовали загадки вдовьей деревни Стояново в Тульской области. Подробности можно почитать по ссылке

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Автор:
сегодня, в 10:37 0
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