В Богородицком районе прошли съемки новой серии «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

Фото от читателя Myslo.

В селе Березовка Богородицкого района местные жители заметили съемочную группу шоу «Битвы сильнейших». Напомним, что это — продолжение проекта «Битва экстрасенсов».

Так, на кадры зевак попали называющие себя ведьмами Виктория Райдос и Ольга Якубович, а также самый эпатажный чернокнижник страны Влад Череватый.



Какая проблема побудила жителей Березовки обратиться к экстрасенсам, точно пока неизвестно. По слухам, жительница одного из домов пожаловались на то, что «ночью по дому ходит привидение».

Напомним, ранее экстрасенсы расследовали загадки вдовьей деревни Стояново в Тульской области. Подробности можно почитать по ссылке.