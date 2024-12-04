Волейболистки «Тулицы» победили «Спарту» со счётом 3:2

Первый сет тулячки выиграли со счётом 25:21. Во втором нижегородской команде удалось отыграться – 20:25. Третья партия осталась за хозяйками – 25:23.

В четвёртой соперницы снова сравняли счёт: 17:25. Пятый сет оказался решающим, в нём наши девчонки не оставили «Спарте» никаких шансов – 15:3. Итог пяти партий – 3:2 в пользу «Тулицы»! Губернатор Дмитрий Миляев поздравил волейболисток с победой:

– Мы все видели, как вы боролись, поддерживали друг друга и не сдавались до последней минуты. Ваша слаженность и командный дух привели к этому прекрасному результату! Сохраните свой спортивный азарт и демонстрируйте все, на что способны, каждый раз выходя на площадку! – сказал глава региона.