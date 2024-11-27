Вячеслав Федорищев прокомментировал вопрос о «темной стороне» тульского футбола

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Накануне Вячеслав Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 млн рублей на взятки неназванным арбитрам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

В продолжение темы Спорт-экспресс спросил у Федорищева о том, сталкивался ли он с «темной стороной» футбола в тульском «Арсенале».

— Работал в Туле 8 лет. Уверен, что организация спорта была безупречная. Хотя везде, где есть люди, могут быть разные ситуации. Но я видел только ту часть, за которую я болел. Например, я болел за Дзюбу, а потом он стал капитаном сборной, — привело издание слова Федорищева.