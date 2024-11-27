Гендиректор «Тулатеплосетей» получил представление от прокуроров за сброс сточных вод

Скрин видео из группы "Подслушано в Туле".

Однако по факту выяснилось, что ущерб почве не причинён.

В Туле АО «Тулатеплосеть» в районе многоквартирных домов на улице Приупской допустило сброс воды из труб теплоснабжения на землю. Прокуратура провела проверку, и оказалось, что исследования отобранных проб воды показали, что состав воды соответствовал требованиям санитарных норм. Таким образом, ущерб почве не причинён.

С целью недопущения подобных нарушений впредь, прокуратура района внесла директору акционерного общества представление, по результатам рассмотрения которого организация провела необходимые работы. Также одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, должностное лицо организации привлечено к административной ответственности за несоблюдение экологических требований.