Первая пятилетка тульского хоккея

Хоккейной Академии Бориса Михайлова в Туле всего пять лет, но сделано за это время уже немало, и еще больше предстоит сделать. В честь этой славной даты даже высотная тульская телебашня засияла фирменными цветами Академии. Ну, а финалом праздника стал гала-матч с участием звезд российского хоккея.

Атмосфера праздника

Основатель Академии, который дал ей свое имя, знаменитый советский хоккеист Борис Михайлов говорит, что получилось даже лучше, чем он ожидал.

— Не думал, что будет именно так. Академия здорово развивается. Здесь есть все ступени подготовки — молодежная и юношеская команды, свои представители в высшей лиге. Воспитанникам Академии есть, к чему стремиться, это прекрасно.

В Туле, по его словам, Борис Петрович бывает теперь часто, хотя, шутит, переезжать сюда пока не собирается. Историю же знакомства описывает так.

— С Новомосковском я начал дружить лет десять-двенадцать назад. В то время здесь уже был построен Ледовый дворец, а в Туле хоккей еще только делал первые шаги. Буквально лет шесть тому назад ко мне обратился руководитель «Полипласта» Александр Зинурович Шамсутдинов с просьбой назвать моим именем Академию. Я дал согласие, любому человеку очень приятно, когда на него таким образом обращают внимание. Горжусь этим. Раньше мы Тулу знали как город оружейников, а сейчас это еще и хоккейный центр, о котором знают все. Не было бы тульского хоккея, если бы не было заинтересованности правительства Тульской области и компании «Полипласт». Именно благодаря этому взаимодействию о тульском хоккее начали говорить в России.

Торжественная часть праздника началась с мастер-класса, который звезды хоккея провели вместе с совсем юными мальчишками. На лёд вместе с ними вышли Евгений Артюхин, Алексей Терещенко, Сергей Коньков, Сергей Мозякин. Юные хоккеисты показали очень хорошую технику владения коньками, они лихо обходили препятствия, внимательно слушали, когда мастера хоккея их в чем-то поправляли. В финале еще и сыграли маленький междусобойчик.

— Я даже вспомнил детство, не так часто выходишь на лёд вместе с детьми, — улыбается олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин. — Теперь сложно сказать, какие бы я испытывал эмоции в их возрасте, а подобной ситуации. Наверняка они были бы только положительные. Покататься на одной площадке, позабивать голы вместе со своими кумирами — это здорово. У нас были получасовые упражнения, потом десять минут поиграли. Считаю, провели достойно занятия, я даже вспотел немножко.

Вообще же Сергей Мозякин признается, что в Туле он первый раз.

— Удивлен качеством ледового дворца — и внутри, и снаружи. Понравилась атмосфера праздника. Очень раз за Бориса Петровича Михайлова, что его Академия развивается и уже открылись несколько новых филиалов.

Гулять, так гулять! И мастер-класс продолжился автограф-сессией с участием всех приехавших звёзд. Получить подпись любимого хоккеиста можно было на специально отпечатанных к матчу флаерах с портретом звезды. К каждому из них выстраивались огромные очереди, ведь когда еще будет такая возможность — вживую пообщаться с настоящими звездами мирового масштаба.

— Болельщики на автограф-сессии только придавали нам праздничного настроения. — рассказывает серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, многократный чемпион России Алексей Морозов. — Болельщиков действительно было очень много — и тех ребят, которые просто занимаются в Академии, и любителей хоккея. Все они пришли на праздник, понаслаждаться атмосферой, которая здесь царит. Дополнительное общение с болельщиками, любителями хоккея только подчеркивает то приятное эмоциональное состояние, которая царит на трибунах.

Привет, Тула!

Перед началом матча игроков и болельщиков приветствовал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Он отметил, что за последние пять лет Академия хоккея имени Михайлова прошла стремительный путь развития. На сегодняшний день это одна из ведущих мастерских по подготовке профессиональных хоккеистов.

— В этом году академия отмечает пять лет со дня своего основания. Конечно, старт развитию хоккея дал губернатор Тульской области, а сегодня помощник Президента России Алексей Геннадьевич Дюмин. Теперь сразу несколько профессионалах команд представляют наш регион в различных турнирах, на самых разных уровнях. Хоккей полюбился тулякам, о чем свидетельствуют полные трибуны болельщиков практически на каждом матче. Я хочу поблагодарить АКМ за тот вклад, который сделан в развитие нашего спорта. Конечно, отдельные слова благодарности звездам отечественного хоккея, которые на всех ледовых аренах мира прославляли наш спорт и нашу страну. Уверен, каждого из нас берет гордость, когда флаг Российской Федерации поднимается вверх и звучит гимн России. Наши победители всегда давали нам повод гордиться своей родиной и нашим спортом. Тульскому хоккею — движения вперед. Курс задан, впереди много интересных, новых побед.

Алексея Дюмина в этот вечер вспоминали добрым словом не раз. Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы, СССР Алексей Касатонов свое обращение к болельщикам начал именно с его призыва:

— Привет, Тула!

И тут же добавил:

— Это было самое любимое приветствие Алексея Геннадьевича Дюмина, когда он работал в Туле губернатором и, по сути, был инициатором создания сегодняшнего праздника. За короткий срок Академия вышла на федеральный уровень и стала по своему уникальна. Здесь самая современная инфраструктура, замечательные тренеры и, конечно, работает спортивный принцип подготовки хоккеистов, который создает настоящий дух победителей.

Юбилейные итоги подвел председатель совета директоров Группы компаний «Полипласт» Александр Шамсутдинов:

— За первую пятилетку Академии можно поставить твердую четверку! А вот вторая пятилетка должна быть более серьезная.

Александр Зинурович поблагодарил звезд хоккея за участие в матче, а болельщиков — за поддержку клуба. Также он напутствовал команду на новые успехи в предстоящие годы.

— Во всей стране любят и уважают наших спортсменов, тех ребят, которые надевают форму и радуют замечательной игрой, — отметил Александр Шамсутдинов.

Настрой только на победу

Товарищеский матч, который завершал юбилейную программу, стал настоящим украшением праздника.

Между прочим, звезды отнеслись к нему со всей ответственностью. Ещё до стартового вбрасывания Алексей Морозов подчеркивал, что все в ожидании интересной игры.

— У нас очень хороший состав, и мы приехали только за победой, — подчеркнул Алексей Морозов. — С таким составом, как у нас, нельзя проигрывать. В нашей команде много победителей Кубка Гагарина, чемпионатов мира, некоторые ребята, которые выйдут на тульский лёд, еще недавно играли в КХЛ.

Состав команды легенд действительно кружил голову хоккейному гурману –Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Валерий Каменский, Алексей Морозов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов, Данис Зарипов, Алексей Терещенко, Сергей Коньков, Евгений Артюхин, Андрей Николишин, Андрей Марков, ворота защищал Ильдар Мухометов. Тренеры команды — Сергей Макаров и Алексей Касатонов! Что ни имя, то настоящая история нашего спорта.

Между тем, их соперники — сборная Ночной Хоккейной Лиги начала матч достаточно дерзко, и первой отправила шайбу в ворота соперника. Но класс звезд все-таки дал о себе знать. Легенды подтвердили, что они действительно легендарные мастера, победив 11:4. Хотя победителями в этот вечер были все любители хоккея.