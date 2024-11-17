Рыб в выходные ждет новое приятное знакомство, а Тельцы начнут сорить деньгами

Овен (21.03−20.04): Оптимальное время для того, чтобы насладиться общением с друзьями. Эта неделя предоставит массу приятных возможностей заняться тем, чем хочется. Все будет получаться легко, радостно, даже если придется решать деловые вопросы. Во вторник можно приступать к реализации глобальных планов, начинать новые дела, заключать сделки. В четверг найдите время для личных дел и увлечений. Планируйте на этот день встречи и свидания, устраивайте праздники, заводите новые знакомства.

Про деньги. Существуют определенные финансовые затруднения, которые удастся преодолеть к концу недели. В понедельник избавьтесь от ненужных бумаг, но будьте внимательны при разборе документов, чтобы не выкинуть то, что еще пригодится. Среда порадует вас выгодными деловыми предложениями и удачными сделками.

Про любовь. В начале недели ностальгические воспоминания могут навеять немного грусти. Вернитесь в настоящее, оно ничем не хуже прошлого, только надо быть внимательнее и нежнее к партнеру.

Про интим. Овны сногсшибательно нынче выглядят! Звезды советуют перед очередным половым актом принимать ванну с добавлением в воду пары капель ментолового и мятного масел. Ваши партнеры будут в восторге.

Благоприятные дни: 18, 22; неблагоприятные: 21.

Телец (21.04−21.05): Если у вас на повестке есть важные вопросы, поторопитесь решить их на этой неделе. Пока не снижайте ритм трудовой деятельности, начинайте новые дела, расширяйте сотрудничество. Деловые встречи и переговоры планируйте на вторник. Это и лучший день для того, чтобы реализовать какой-нибудь очередной проект или идею. До четверга хорошо прийти к определенности и в личных отношениях. Не уходите от желания партнера обсудить с вами общие перспективы, иначе другого такого момента придется долго ждать.

Про деньги. Неделя опасна некоторой расточительностью. Постарайтесь все же соблюдать меру: сорить деньгами исключительно с целью произвести впечатление на окружающих, точно не стоит. Избегайте спонтанных покупок.

Про любовь. Уединение — вот лекарство, которое позволит вам разобраться в своих чувствах. Утешение и внимание любимого человека будет, скорее, раздражать вас. Похоже, вы будете слишком глубоко погружены в себя в эти дни.

Про интим. Всевидящие планеты советуют Тельцам немного поступиться своей моралью и постараться не осуждать тех, кто это уже сделал. Вполне возможно, что вскоре вам как раз представится такой потрясающий шанс и «лакомый кусочек» одновременно, что вы просто не сможете устоять!

Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 24.

Близнецы (22.05−21.06): Полоса неприятностей позади, и постепенно все возвращается на круги своя. Если вы не планируете на это время отпуск, и на работе дополнительной нагрузки не предвидится, то обратите внимание на домашние дела. Хорошее время для начала ремонта. Особенно, в той его части, которая требует творческого подхода. Изучайте каталоги новых материалов, проводите собственные маркетинговые исследования — все это доставит вам массу удовольствий. Во вторник и четверг можно делать покупки. Отдыхать лучше всего в субботу. Только с утра будьте осторожнее за рулем.

Про деньги. Ваша карьера уверенно идет в гору. Ваши творческие проекты принесут даже больше денег, чем вы ожидали. Плюс у вас будет удобный график работы. Так что эта сфера жизни вас порадует.

Про любовь. Ваши отношения с любимым человеком в начале недели могут измениться к лучшему. Ссоры, споры, бурные выяснения, кто прав, а кто виноват, уйдут в прошлое. В любви воцарится полная гармония и вы услышите заветные слова.

Про интим. Нестабильность внутреннего мира Близнецов приведет к тому, что они и в интимной сфере окажутся привередами и «капризулями». Ваш сердечный друг/подруга могут просто выбиться из сил, пытаясь понять, чего же вашей душеньке угодно, и как вам угодить получше. А вы, между прочим, давным-давно подобных «подвигов» не совершали!

Благоприятные дни: 22, 23; неблагоприятные: 21.

Рак (22.06−22.07): Эта неделя открывает для вас замечательные перспективы. Если воспользуетесь идеями, предложениями и начнете новую тему, то можно ждать интересного поворота в сфере вашей деятельности. Но на скорый результат лучше не рассчитывать. Постарайтесь заложить первый «кирпич» в фундамент нового проекта и разработать план действий. Во вторник успешно пройдут деловые совещания и переговоры с партнерами. Хорошо закреплять принятые решения документально. Не забывайте заботиться о своем здоровье, почаще бывайте на природе.

Про деньги. Стабильность в начале недели может смениться на определенные финансовые трудности. Но скоро у вас появится дополнительный доход. В выходные удачны запланированные покупки и приобретения.

Про любовь. Романтическое увлечение обещает вскружить вам голову, так что вы забудете обо всем на свете. Особенно будут удачны для личной жизни среда и пятница. А вот в воскресенье ваш избранник может заставить вас поревновать.

Про интим. Ракам астрологический прогноз обещает переменную облачность, местами дождь, а также усиливающийся к ночи ветер перемен. Не исключено, что сейчас вам захочется поплакать о своей неудавшейся интимной жизни, загубленной на корню вашим нынешним любовником/любовницей. Хотя вполне вероятно, что ему/ей недолго осталось быть нынешним...

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 21.

Лев (23.07−23.08): На этой неделе полезно будет расширить свой круг общения и познакомиться с новыми людьми. Знакомства могут оказаться перспективными и в деловом, и личном плане. Встречи, от которых вы многого ждете, назначайте на вторник. Максимально используйте возможности этой недели и ничего не откладывайте на потом. Даже выходные будут продуктивными в деловом плане. Но найдите способ показать любимым людям, что вы о них не забыли.

Про деньги. Финансовое положение будет достаточно устойчиво, однако вам необходимо быть последовательным в своих действиях и словах. Давать несбыточные обещания точно не стоит. На вас могут попытаться свалить ответственность за чужие ошибки, не пугайтесь, и не открывайте кошелек в желании немедленно снять с себя этот груз, оплатив расходы. Постарайтесь спокойно объяснить ситуацию, это только укрепит ваш авторитет.

Про любовь. Ваша подозрительность грозит перейти рамки приличия. Не стоит быть беспочвенно-ревнивым в отношениях с любимым человеком. Отсутствие доверия — это плохо для вашей пары.

Про интим. Самое лучшее эротическое развлечение для Львов — это замутить какую-либо потрясающую своим размахом интригу, напрямую связанную с наставлением рогов или изящным обводом того или иного кавалера вокруг пальца. И уж по меньшей мере, соберите все «пряники», и от кого только сможете!

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 18.

Дева (24.08−23.09): Это истинно ваше время. Есть возможность выбрать дело, которое вас максимально привлекает и совместить профессиональные интересы с приятными моментами. Вы можете повременить еще неделю с отпуском, чтобы наладить связи с партнерами и заставить все бесперебойно работать даже во время вашего отсутствия. Частная жизнь тоже потребует усилий и внимания, чтобы привести в порядок пошатнувшиеся в последнее время отношения. Это будет несложно, если вы проявите энтузиазм, щедрость и обставите все по высшему разряду.

Про деньги. Возможно, у вас появятся незапланированные денежные средства. Лучше не спешить их тратить, отложите на отдых. Зимние каникулы уже скоро. И стоит уже сейчас купить билеты в театр или забронировать загородный отель. Четверг — удачный день для деловых встреч и переговоров.

Про любовь. Если у вас есть претензии друг к другу, постарайтесь разрешить эти проблемы на этой неделе. Не то, чтобы сейчас это получалось как-нибудь особенно удачно и быстро, просто потом вам точно будет некогда, — говорят звезды.

Про интим. Любые излишества, особенно исходящие не от вас, а от вашего возлюбленного, сегодня не приветствуются. Постарайтесь обойтись дежурным минимумом — хотя это вовсе не означает, что секс должен быть механистичным и рутинным. Напротив, данный совет означает, что вы должны сегодня научиться ценить простые, но вечные радости жизни — и получать от них удовольствие по максимуму!

Благоприятные дни: 19, 21; неблагоприятные: 23.

Весы (24.09−23.10): Что вам сейчас необходимо, так это качественный отдых. Можно взять отпуск и получить хорошую порцию новых впечатлений. Но даже если придется по-прежнему ходить на работу, постарайтесь проводить больше времени вне стен своего офиса. Реализуйте планы по повышению квалификации, посещайте семинары, тренинги. Если поступят новые предложения от партнеров или спонсоров, не откладывайте принятие решений до следующей недели. Все самое важное сделайте до выходных. В среду можно заняться шопингом или уделить внимание своей внешности.

Про деньги. Финансовое положение на этой неделе обещает быть стабильным, если только вы не станете бездумно тратить деньги, особенно большие суммы по пустякам. Также сейчас не время брать кредиты. Ключевая ставка высокая, проценты слишком большие.

Про любовь. Вам казалось, счастье так близко, но, увы, не всё и не всегда складывается именно так, как вам хотелось бы. Однако эта неделя может принести вам новое знакомство, или к вам вернется прежняя любовь.

Про интим. Весов возбудят люди с оружием в руках — особенно с огнестрельным. Поэтому их то и дело будет тянуть, во-первых, к представителям правопорядка, а во-вторых, к различного рода оружейным магазинам и тирам. Впрочем, на любовное ложе даже для большего возбуждения не рекомендуется брать с собой ни автомат Калашникова, ни меч-кладенец.

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 24.

Скорпион (24.10−22.11): После перегрузок предыдущей недели вам необходимо успокоиться, но пока лучше не снижать сложившийся темп деятельности. Сейчас вы многое можете успеть сделать, а возможность отдохнуть представится очень скоро. В понедельник и вторник сориентируйтесь с переменами и откорректируйте планы. Можно приступать к новым делам, регистрировать фирмы, подписывать документы. В личной жизни теперь вы можете частично или полностью изменить стиль отношений. Действуйте решительнее, иначе благоприятный шанс может быть упущен.

Про деньги. Значимость финансовой сферы возросла. Прекрасное время для завязывания новых деловых контактов. Вам сделают очень выгодное предложение. Ваш авторитет на работе возрастет. Вам будут поручать все более ответственные задания. Увеличится и вознаграждение за ваш труд.

Про любовь. Не будьте пессимистом, ведь ситуация может внезапно измениться в лучшую сторону. Просто скажите «да» любимому человеку. И все преграды между вами, которые мешали вам быть вместе, исчезнут сами собой. Не сопротивляйтесь порыву вашей страстной натуры, его оценят по достоинству.

Про интим. Характерное поведение Скорпионов очень напоминает манеру поведения напроказивших детей: набезобразничал и в кусты. Именно поэтому самое большое удовольствие вам доставит идея раздразнить партнера/партнершу как следует, а потом под тем или иным предлогом уклониться от близости.

Благоприятные дни: 18, 22; неблагоприятные: 21.

Стрелец (23.11−21.12): Теперь вы можете забыть о стрессах предыдущих недель и наверстать упущенные возможности. Не исключены и поездки по деловым вопросам, где будет много интересных и приятных событий. Вы можете занять более видное положение в своем кругу благодаря расширению связей и новому партнерству. Начинайте реализовывать свои планы с самого начала недели. Во вторник важный разговор поможет вам расставить некоторые приоритеты. Возможно, вас ждут перемены в личной жизни.

Про деньги. Наступило благоприятное время для обновления гардероба, в выходные смело идите за покупками в магазины одежды. В начале недели обеспокоенность материальным положением сменится на финансовую стабильность во второй половине недели. Задумайтесь о вложении средств в долгосрочные проекты. Не экономьте на отдыхе своей семьи.

Про любовь. На этой неделе любимый человек может решить испытать ваши чувства на глубину и прочность, ведь ему так важно знать, что ваше сердце принадлежит только ему одному. Не давайте поводов для ревности.

Про интим. Ни в коем случае не соглашайтесь ни на какие эпатажные затеи и сомнительные удовольствия — ничего хорошего эти авантюры вам не принесут. Лучше всего, конечно, вообще ограничиться только невинным «петтингом для школьников», но, скорее всего, вас все-таки «разведут» на большее.

Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 20.

Козерог (22.12−20.01): Отношения с деловыми и личными партнерами и умение находить компромиссные решения будут слагаемыми вашего успеха на этой неделе. Не берите на себя слишком много, предоставьте и другим проявить инициативу. Больше внимания уделите своему дому и близким. Если на повестке ремонтные работы, то поторопитесь их начать на этой неделе. Если не получится, то отложите до следующего месяца. Личная жизнь сейчас потребует от вас повышенного внимания. Особенно, если накануне отношения дали трещину. На быстрый успех не рассчитывайте — набирайтесь терпения.

Про деньги. У вас наверняка имеется стабильный источник дохода, позволяющий безбедно жить. В отношениях с партнерами постарайтесь быть эмоционально сдержаннее, обойтись без критики и конфликтов. Иначе это может неблагоприятно отразиться на вашем финансовом положении.

Про любовь. Желательно на этой неделе взглянуть объективно на ваши отношения с любимым человеком. То, что вы увидите, может вас не совсем устроить, но такова объективная реальность и развитие дальнейших отношений зависит от вас. Учитывайте интересы партнера.

Про интим. Козерогам на этой неделе звезды пророчат удивительно нежные ночи и мягкие сексуальные процессы. Будьте максимально расслабленными и не бойтесь, что вас укусят в самое нежное. Все пройдет как по маслу — а вы будете тот самый сыр, что в этом масле катается.

Благоприятные дни: 22, 24; неблагоприятные: 23.

Водолей (21.01−19.02): Кризисные ситуации последних недель могли негативно сказаться на вашем здоровье и на бюджете. Пришло время восстанавливать и то, и другое. Расставьте приоритеты и отложите дела, которые могут подождать. Но побездельничать в полной мере вам не удастся. На этой неделе предстоит вместе с партнерами откорректировать планы в связи с изменившимися обстоятельствами. Новые деловые соглашения хорошо оформлять во вторник. В личной жизни ваши дела будут на высоте, и перспективы здесь самые радужные. Развлекайтесь, но пока ничего серьезно не меняйте.

Про деньги. Возможны определенные ограничения в финансовой сфере, что будет подталкивать вас к планированию своего бюджета. Во вторник или среду вероятны денежные поступления, но не такие крупные, как вы ожидали. В пятницу поступит долгожданная информация, связанная с деловой сферой.

Про любовь. В понедельник вам стоит задуматься о способах изменения ваших отношений с любимым человеком в лучшую сторону. Похоже, у вас накопилось немало претензий друг к другу. Выходные дни могут оказаться особенно благоприятным временем для встреч и новых знакомств.

Про интим. Водолеи сейчас почувствуют себя настолько искушенными в делах любовных, что решат устроить что-то совершенно сногсшибательное, например, феерическое шоу с элементами стриптиза. Или соберутся опробовать совершенно новую технику поцелуев ниже пояса с кубиками льда и коньяком поочередно.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 18.

Рыбы (20.02−20.03): Пришло время отдохнуть и развлечься. Равномерно распределите нагрузку на работе, но не берите на себя слишком много. Ваша интуиция и дар предвидения помогут выбрать новый стиль отношений со значимыми лицами с учетом перемен, которые произошли в недавнем прошлом. Во вторник и субботу произойдут события, которые в чем-то существенном вас переориентируют. Но мечтательное настроение может сместить акценты, и дела отойдут на второй план. Лучшее из возможного сейчас — отправиться в романтическое путешествие вместе с любимым человеком.

Про деньги. Ваше финансовое положение начинает постепенно улучшаться. Однако от авантюризма на этой неделе лучше отказаться, это может привести к достаточно ощутимым потерям. Сократите расходы. Новые знакомства окажут благоприятное влияние в продвижении по службе.

Про любовь. Вы можете оказаться во власти бурных чувств и эмоций. Вам будет трудно находиться далеко от любимого человека. Пятница — ключевой день, от него зависят дальнейшие отношения в вашей паре.

Про интим. Аудиальный канал информации — вот что принесет представителям вашего знака зодиака искомое удовлетворение. Вас удивит, насколько тонко вы реагируете на малейшие изменения тембра и темпа голоса вашего любимого человека — и насколько хриплый шепот может вас завести...

Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 19.