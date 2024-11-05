Тульские гимнастки завоевали медали на соревнованиях в Пензе

С 2 по 4 ноября в Пензе прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Золотая осень». В турнире приняли участие порядка 500 спортсменок из 15 регионов страны.

Воспитанницы СШ «Триумф» показали следующие результаты: