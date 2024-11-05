Тульские гимнастки завоевали медали на соревнованиях в Пензе

С 2 по 4 ноября в Пензе прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Золотая осень». В турнире приняли участие порядка 500 спортсменок из 15 регионов страны.
Воспитанницы СШ «Триумф» показали следующие результаты:
- 1-е место — дуэт «Экспрессия», по программе 1 разряда,
- 2-е место — команда «Колибри», групповые упражнения по программе 3-го разряда,
- 2-е место — команда «Лаванда», групповые упражнения по программе 1-го разряда,
- 3-е место — команда «Индиго», групповые упражнения по программе КМС.