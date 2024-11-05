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Безработная тулячка украла из магазина смартфон

Безработная тулячка украла из магазина смартфон

Женщина задержана, похищенное изъято.

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В дежурную часть обратился продавец магазина электроники, расположенного на улице Советской.

Мужчина заявил, что из торгового зала был похищен смартфон. Ущерб от кражи составил 10 000 рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка с легкостью вычислили подозреваемую. Ей оказалась безработная ранее судимая 49-летняя тулячка. Женщина призналась в краже, смартфон изъят. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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