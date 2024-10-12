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Более 300 спортсменов борются за медали чемпионата и первенства Тульской области по всестилевому карате

Более 300 спортсменов борются за медали чемпионата и первенства Тульской области по всестилевому карате

На ковер выйдут спортсмены из Тулы, Новомосковска, Щекино, Ясногорского, Суворовского, Киреевского районов.

12 октября в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение» проходят чемпионат и первенство Тульской области по всестилевому карате.

Участников соревнований приветствовал министр спорта Тульской области Михаил Трунов. Он отметил, что при поддержке Губернатора Дмитрия Миляева в регионе уделяется большой внимание развитию массового спорта и спорта высших достижений.

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- Сегодня медали оспорят более 300 спортсменов из различных муниципалитетов Тульской области, а это значит, что популярность всестилевого карате набирает обороты. Эта тенденция обусловлена разнообразием техник и приемов - каждый сможет продемонстрировать свои сильнейшие стороны. Я желаю вам обойтись без травм, показать всё, на что вы способны и порадовать своих тренеров завоеванными наградами, - сказал Михаил Трунов.

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Победу оспаривают каратисты с 12 до 17 лет, а также возрастной группы 18+ в различных весовых категориях. Они определят сильнейших в разделах свободного боя и технических комплексов.

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Автор:
вчера, в 22:33 0
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