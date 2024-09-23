За три дня тульские госавтоинспекторы задержали 25 пьяных водителей

Один из них ранее уже попадался полицейским подшофе: теперь ему грозит уголовная ответственность.

За минувшие пятницу и выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области было установлено 25 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

10 задержанных были пьяны. Ещё 14 человек отказались от медосвидетельствования. В отношении одного водителя за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает: за пьяную езду предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность, максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь равнодушными к проблеме нарушения ПДД. Если вам стало известно о фактах «пьяной езды», звоните по телефонам: