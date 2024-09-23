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За три дня тульские госавтоинспекторы задержали 25 пьяных водителей

За три дня тульские госавтоинспекторы задержали 25 пьяных водителей

Один из них ранее уже попадался полицейским подшофе: теперь ему грозит уголовная ответственность.

За минувшие пятницу и выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области было установлено 25 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

10 задержанных были пьяны. Ещё 14 человек отказались от медосвидетельствования. В отношении одного водителя за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает: за пьяную езду предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность, максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь равнодушными к проблеме нарушения ПДД. Если вам стало известно о фактах «пьяной езды», звоните по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
  • горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • для связи через Telegram или Viber: +7 999 374-36-13.

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