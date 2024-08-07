Международный гроссмейстер Юрий Королев представит Тульскую область на чемпионате мира по русским шашкам

Фото с сайта минспорта Тульской области.

В течение 10 дней более 80 сильнейших спортсменов из 25 стран будут вести борьбу за титул чемпиона.

С 5 по 15 сентября в Московской области пройдет чемпионат мира по русским шашкам. В составе сборной России Тульскую область будет представлять двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион России, международный гроссмейстер по русским шашкам Юрий Королев.

Как сообщает минспорта Тульской области, чемпионат мира – главный турнир в виде спорта «Шашки». Наши спортсмены выступят под флагом России, а на открытии и закрытии соревнований будет звучать гимн РФ.

В соревнованиях примут участие шашисты из Норвегии, Германии, Монголии, Конго, Колумбии, США, Эфиопии, Венгрии, Болгарии, Турции и многих других стран. В течение 10 дней более 80 сильнейших спортсменов из 25 стран с 5 континентов будут вести борьбу за титул чемпиона.