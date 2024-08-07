  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. В Тульской области определили программу развития региона до 2030 года - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области определили программу развития региона до 2030 года
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области определили программу развития региона до 2030 года

Эксперты планируют нарастить и без того высокие показатели по привлечению инвестиций на 60%.

Накануне, 6 августа, эксперты разрабатывали программу развития Тульской области до 2030 года. По поручению врио губернатора региона Дмитрия Миляева, ее актуализируют в русле национальных целей и задач, поставленных президентом страны.

Одна из основных целей программы — устойчивая и динамичная экономика. Этой теме и была посвящена одноименная экспертная сессия. В числе главных задач — к 2030 году достичь увеличения объема инвестиций не менее чем на 60% по сравнению с показателями 2020 года.

Кроме того, обеспечить стабильный рост доходов населения не ниже уровня инфляции, создать эффективную систему профессиональной подготовки и переподготовки для главных отраслей экономики, увеличить долю туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5%, добиться роста производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом.

— На сессии, посвященной экономическому развитию региона, эксперты рассмотрели не только сильные стороны нашей экономики, но и те моменты, которые нуждаются в пристальном внимании и доработке. Именно в таком формате обсуждения выявляются потенциальные риски, которые нужно минимизировать за счет рациональной социально-экономической политики, и очерчиваются реальные перспективы, позволяющие задать векторы экономического развития области на длительный срок, — отметил председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев.

Напомним, на этапе обсуждения программы развития Тульской области до 2030 года любой житель региона может прислать свои предложения:

• лично — передав через территориальные сессии, в которых участвуют представители каждого муниципалитета,

• в группе «ВКонтакте» program71,

• на адрес электронной почты: [email protected].

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 11:52 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Дмитрий Миляевпрограмма развития Тульской области

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Международный гроссмейстер Юрий Королев представит Тульскую область на чемпионате мира по русским шашкам
Международный гроссмейстер Юрий Королев представит Тульскую область на чемпионате мира по русским шашкам
На трассе М-4 в Тульской области насмерть сбили пешехода
На трассе М-4 в Тульской области насмерть сбили пешехода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.