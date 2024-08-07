В Тульской области определили программу развития региона до 2030 года

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Эксперты планируют нарастить и без того высокие показатели по привлечению инвестиций на 60%.

Накануне, 6 августа, эксперты разрабатывали программу развития Тульской области до 2030 года. По поручению врио губернатора региона Дмитрия Миляева, ее актуализируют в русле национальных целей и задач, поставленных президентом страны.

Одна из основных целей программы — устойчивая и динамичная экономика. Этой теме и была посвящена одноименная экспертная сессия. В числе главных задач — к 2030 году достичь увеличения объема инвестиций не менее чем на 60% по сравнению с показателями 2020 года.

Кроме того, обеспечить стабильный рост доходов населения не ниже уровня инфляции, создать эффективную систему профессиональной подготовки и переподготовки для главных отраслей экономики, увеличить долю туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5%, добиться роста производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом.

— На сессии, посвященной экономическому развитию региона, эксперты рассмотрели не только сильные стороны нашей экономики, но и те моменты, которые нуждаются в пристальном внимании и доработке. Именно в таком формате обсуждения выявляются потенциальные риски, которые нужно минимизировать за счет рациональной социально-экономической политики, и очерчиваются реальные перспективы, позволяющие задать векторы экономического развития области на длительный срок, — отметил председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев.

Напомним, на этапе обсуждения программы развития Тульской области до 2030 года любой житель региона может прислать свои предложения:

• лично — передав через территориальные сессии, в которых участвуют представители каждого муниципалитета,

• в группе «ВКонтакте» program71,

• на адрес электронной почты: [email protected].