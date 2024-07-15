Туляк Арсений Цынов выиграл 3 медали на этапе Кубка мира по шашкам в Монголии

17-летний международный мастер Арсений Цынов выиграл медали в каждом из трёх турниров.

В столице Монголии завершился этап Кубка мира IDF сезона 2024/2025 годов, где соревновалось более 70 участников.

Итоги быстрой программы:

1. Арсений Цынов (Тульская область).

2. Айсен Егоров (Республика Саха, Якутия).

3. Иван Дьяченко (Ленинградская область).

В молниеносной программе:

1. Николай Гуляев (Республика Саха, Якутия).

2. Иван Илясов (Московская область).

3. Арсений Цынов (Тульская область).

В классической программе:

1. Николай Стручков (Республика Саха, Якутия).

2. Айсен Егоров (Республика Саха, Якутия).

3. Арсений Цынов (Тульская область).

Тульский спортсмен занимается под руководством заслуженного тренера Бориса Оксмана, тренера высшей категории Юрия Хохлова, экс-чемпиона мира и СССР Юрия Королёва.