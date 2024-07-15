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Туляк Арсений Цынов выиграл 3 медали на этапе Кубка мира по шашкам в Монголии

Туляк Арсений Цынов выиграл 3 медали на этапе Кубка мира по шашкам в Монголии

17-летний международный мастер Арсений Цынов выиграл медали в каждом из трёх турниров.

В столице Монголии завершился этап Кубка мира IDF сезона 2024/2025 годов, где соревновалось более 70 участников.

Итоги быстрой программы:

1. Арсений Цынов (Тульская область).

2. Айсен Егоров (Республика Саха, Якутия).

3. Иван Дьяченко (Ленинградская область). 

В молниеносной программе:

1. Николай Гуляев (Республика Саха, Якутия).

2. Иван Илясов (Московская область).

3. Арсений Цынов (Тульская область). 

В классической программе:

1. Николай Стручков (Республика Саха, Якутия).

2. Айсен Егоров (Республика Саха, Якутия).

3. Арсений Цынов (Тульская область).

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Тульский спортсмен занимается под руководством заслуженного тренера Бориса Оксмана, тренера высшей категории Юрия Хохлова, экс-чемпиона мира и СССР Юрия Королёва.

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