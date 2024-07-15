В Гамовском пруду утонул мужчина

Тело 64-летнего мужчины было обнаружено 14 июля отдыхающими в акватории Гамовского пруда в поселке Красный Яр.

Данный водоем не был оборудован для купания. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Отмечается, что мужчина утонул ранее, а в воскресенье тело только всплыло. На берегу были обнаружены оставленные мужчиной вещи.

Главное управление МЧС России по Тульской области призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при отдыхе у водоемов: