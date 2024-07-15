  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Гамовском пруду утонул мужчина - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Гамовском пруду утонул мужчина

В Гамовском пруду утонул мужчина

Трагедия произошла в Киреевском районе.

Тело 64-летнего мужчины было обнаружено 14 июля отдыхающими в акватории Гамовского пруда в поселке Красный Яр.

Данный водоем не был оборудован для купания. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Отмечается, что мужчина утонул ранее, а в воскресенье тело только всплыло. На берегу были обнаружены оставленные мужчиной вещи.

photo_2024-07-15_09-47-50.jpg

Главное управление МЧС России по Тульской области призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при отдыхе у водоемов:

  • не купайся в необорудованных местах;
  • не заходи в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не оставляй детей без присмотра.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:54 +2
Другие статьи по темам
Событие
утонул мужчина
Место
ТулаТульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
При пожаре в Туле погибла пенсионерка
При пожаре в Туле погибла пенсионерка
Туляк Арсений Цынов выиграл 3 медали на этапе Кубка мира по шашкам в Монголии
Туляк Арсений Цынов выиграл 3 медали на этапе Кубка мира по шашкам в Монголии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.