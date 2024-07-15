Роспотребнадзор опубликовал список проверенных на санитарную безопасность пляжей в Тульской области

В 2024 году администрациями муниципальных образований Тульской области определено 65 зон, используемых для купания и отдыха населения.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области организован санитарно-гигиенический мониторинг воды водоемов и почвы (песка) в зонах рекреации. На текущий период 2024 года в зонах рекреации исследовано 429 проб воды открытых водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, а также 161 проба песка с пляжных зон.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», использование водного объекта для купания и отдыха населения допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам.

К настоящему моменту санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарных правил получили 35 зон рекреации:

Тула:

зона отдыха средний пруд ЦКПиО им. П. П. Белоусова (ГУ ТО «Тульские парки»);

зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково) г. Тула (МУ «ЦГЗСР г. Тулы»);

зона отдыха п. Рассвет, Ленинский район, Тульская область (МУ «ЦГЗСР г. Тулы»);

зона отдыха «Петровский» Тульская область, Ленинский район, п. Петровский (МУ «ЦГЗСР г. Тулы»);

зона отдыха «Обидимо», г. Тула, Зареченский территориальный округ, п. Обидимо (МУ «ЦГЗСР г. Тулы»);

зона отдыха «Ильинка», г. Тула, Центральный территориальный округ, д. Крутое (МУ «ЦГЗСР г. Тулы»);

зона отдыха «р. Воронка», берег реки Воронки (пляж № 1), г. Тула, Центральный район, п. Станционный (МУ «ЦГЗСР г. Тулы»);

зона отдыха «р. Воронка», берег реки Воронки (пляж № 1), г. Тула, Центральный район, п. Матвеевские дачи (МУ «ЦГЗСР г. Тулы»).

Алексинский район:

пляж на правом берегу р. Оки н. п. Бунырево по адресу: Тульская обл., Алексинский район, с. Бунырево, парк-отель «Шахтер» (ООО «Управление недвижимостью»);

муниципальный пляж «Ассоль», расположенный на р. Оки в жилой застройке мкр. Бор г. Алексина (администрация МО г. Алексин);

зона рекреации — муниципальный пляж «Егнышовка», расположенный на р. Оке в п. Егнышовка Алексинского района Тульской области (администрация МО г. Алексин).

Богородицкий район:

зона рекреации территория пляжа «РОС» по адресу: Тульская область, г. Богородицк, мкр-н Северный (администрация МО Богородицкий район).

Веневский район:

пляж на р. Веневке (пляж «Веневка»), сл. Озеренская, Веневский район (МО Центральное Веневского района Тульской области).

Воловский район:

пляж, расположенный на берегу р. Красивая Меча по адресу: Тульская область, Воловский район, д. Толбузино (администрация МО Двориковское Воловского района.

г. Донской:

водоем «Голубая вода», г. Донской (ООО «Три А» г. Донской);

открытый водоем «Плазма акватория», г. Донской (ИП Дяченко Н.Д.);

зона рекреации бассейн «Аквадон» по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр-н Центральный, пер. Советский, 41-а (администрация МО город Донской).

Ефремовский район:

пляж, расположенный на берегу р. Красивая Меча вдоль ул. Береговой (в районе спасательной станции), г. Ефремов (МКУ МО г. Ефремов «Сервис»);

городской пляж, пляж, расположенный на берегу р. Красивая Меча по адресу: г. Ефремов, ул. К. Маркса (МКУ МО г. Ефремов «Сервис»);

пляж базы отдыха «Шилово» по адресу: Тульская обл., Ефремовский район, п. Быстри (АО «ЕЗСК сервис»).

Каменский район:

пляж д. Яблонево, ул. Речная Каменского района Тульской области (администрация МО Яблоневское Каменского района).

Кимовский район:

зона рекреации искусственно-созданных водоемов ООО «Усадьба Александрово», г. Кимовск (ООО «Усадьба Александрово»);

зона отдыха населения пляж «Вороньи Выселки» по адресу: Тульская область, Кимовский район, н. п. Вороньи Выселки.

Новомосковский район:

открытый плавательный бассейн в мкр-не Сокольники, г. Новомосковск (Сокольническое управление администрации МО г. Новомосковск);

пляж «Тростниковка» в с. Спасском Новомосковского района Тульской области (Спасское управление администрации МО г. Новомосковск);

зона отдыха пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище по адресу: Тульская область, Новомосковский район, с. Стрельцы (вне населенного пункта) (Гремячевское управление администрации МО г. Новомосковск);

зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище по адресу: Тульская обл., Новомосковский район, с. Гремячее (в населенном пункте) (Гремячевское управление администрации МО г. Новомосковск).

Одоевский район:

пляж «Дорогонка» на пруду н. п. Дорогонка Одоевского района (администрация МО Одоевский район);

пляж «Песчаная коса» на реке Упа в п. Одоев, Одоевского района (администрация МО Одоевский район).

Плавский район:

пляж на р. Плаве по адресу: Тульская обл., г. Плавск, ул. Красная (администрация МО Плавский район).

Суворовский район:

пляж «Городской», расположенный в г. Суворове, Черепецкое водохранилище администрации МО Суворовский район (администрация МО Суворовский район).

Узловский район:

пруд Трестовский, г. Узловая, ул. Горняцкая (в черте города) (администрация МО Узловский район).

Щекинский район:

пляж на р. Воронке, Тульская область, Щекинский район, д. Грумант (ООО «Сфера»);

пляж на пруду в парковой зоне по ул. Комсомольской, р. п. Первомайский Щекинского района Тульской области (администрация МО р. п. Первомайский Щекинского района).

Куркинский район:

пляж в с. Орловка Куркинского района Тульской области (администрация МО Михайловское Куркинского района).

Управление Роспотребнадзора по Тульской области рекомендует гражданам купаться только в специально оборудованных местах, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии зон отдыха требованиям санитарных правил, и соблюдать правила поведения на воде.