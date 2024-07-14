Первые три очка тульского «Арсенала»: когда победа важнее обстоятельств

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Матч оказался историческим не только потому, что он предварял игру на суперкубок России, но и тем, что в нем был забит первый гол нового сезона. Тоже, в общем-то, событие. Тем более, что из расписания всего тура телевизионщики выбрали для первой трансляции именно эту игру. Были уверены, что интрига завяжется.

Много было разных проектов календаря на новый чемпионат, в итоге же утвердили максимально лояльный к «Арсеналу». Спору нет, все сыграют друг с другом по два раза – один дома, один на выезде, но есть нюансы. Четыре не самых сильных соперника на старте, с паузой на поездку в Волгоград, могут дать очень хорошую фору на старте. Создать задел – это всегда хорошо. Известно ведь: как встретишь новый год, так его и проведешь. Но для этого надо понятно что – побеждать. Поэтому для тульской команды было невероятно важно стартовать с победы.

«Арсенал» начал первую игру сезона составом, максимально приближенным к прошлогоднему. В воротах Михаил Левашов – несмотря на то, что вроде бы пришли два новых голкипера. Это в каком-то смысле оказалось для многих сюрпризом. После матча Александр Сторожук объяснил свое решение тем, что в связи с непростой обстановкой минувшей недели, когда то заявляли новичков, то запрещали заявку, к игре готовился именно Левашов, и он не стал ломать, то, что уже заработало.

Михаил сыграл уверенно, как и подобает опытному футболисту. Правда, в первом тайме особой работы у него не было, но в концовке, когда гости попытались что-то предпринять у ворот «Арсенала», справился со всеми угрозами. В одном из моментов даже расшевелил трибуны – когда пошел уже на мяч, но оценил, что тот может оказаться за пределами штрафной, и выбил его головой. Михаил Левашов вообще король стартовых историй. Вспомним, что год назад он отбил пенальти в первом домашнем матче, сохранив своей команде нулевую ничью с «Ленинградцем».

Встреча с «Черноморцем» стала для Михаила Левашова официальным матчем за «Арсенал» в девятом сезоне подряд.

Вратарь установил рекорд российских чемпионатов по количеству сезонов, непрерывно проведённых в «Арсенале». Абсолютный рекорд принадлежит Анатолию Семёнову – он играл за тульский клуб в чемпионатах СССР и России на протяжении 13 сезонов подряд.

Из новичков на первую игру чемпионата вышли только двое, Жилкин и Дмитриев. С Минаевым, который не такой уж и новичок (он уже играл за Тулу) – трое. Окоронкво в прошлом году высоко задрал планку для нападающих «Арсенала», и, конечно, многие именно с этой точки зрения всматривались в игру возвращенца, который фактически играл на позиции прошлогоднего супербомбардира. При том, что у обеих команд с опасными моментами в этой игре было негусто, сказать что-то определенное, засверкала ли игра Минаева новыми красками, сложно. Но вообще старался, создавал напряжение у чужих ворот. Даже имел свой момент, но на секунду опоздал к мячу, чтобы опередить вратаря.

Минаев, кстати, полноправно поучаствовал и в забитом голе. Это с ним обыгрался по центру Кайнов, прежде чем покатить мяч во фланг. А в таких ситуациях придержать мяч, в такт продолжить атаку – дорогого стоит. Ну а дальше все, кто был на стадионе или смотрел матч по телевизору, прекрасно помнят. Кайнов подключил Гелояна, а тот уже забросил мяч на дальнюю штангу под удар Липового.

В этой атаке примечательно то, что все игровые действия совершались на скорости, при жестком противоборстве с защитниками. Минаев, выиграв позицию, оставил защитника за спиной, не подпустив его к мячу, и продолжив атаку пасом на Кайнова. Тот вообще сразу же ушел от подката и сделал то, что умеет делать как никто – сохранил мяч и аккуратно отпасовал ближнему для продолжения атаки. Как увидел Гелоян не двух бросившихся тут же к нему игроков соперника, а набегающего партнера где-то там вдали, не в самой идеальной позиции – отдельный шик. Липовой тоже не сфальшивил – переправил мяч в ворота из неудобного положения, не тратя времени на обработку.

Красота всей этой комбинации еще и в том, что все участники не терялись в экстремальной ситуации, понимали свой маневр, видели партнера, хотя времени на принятие решений практически не было. Это все не приходит само, отрабатывается на тренировках. Плоды того, что команда ударно тренируется, как нам об этом часто говорят, и вступает в сезон с хорошим настроением, мы видим уже сейчас.

Вообще «Арсенал» начал матч задорно, и больше походил не на измученную весеннюю команду, а на ту, что феерила год назад. Несмотря на то, что нервы всем ситуация с Деспотовичем, конечно, помотала. А может и наоборот, завела. Вот «Черноморец», который о существовании форварда уровня «Зенита» знает только понаслышке и поэтому вроде бы должен охранять спокойствие, выглядел в первые минуты каким-то растерянным. Это после матча отметил и Вадим Гаранин, главный тренер «Черноморца», начавший свой анализ матча с того, что игра у его команды получилась не очень хорошей, особенно второй тайм. После пропущенного мяча вообще оказались в нокдауне.

Так-то до перерыва был момент, когда черноморцы несколько раз пыталась угрожать воротам тульской команды. Но в целом территориальное преимущество было за «Арсеналом». Дважды опасно исполнял штрафные Большаков, но вратарь гостей с угрозой справился. Был момент для удара и у Ткачева, но ему мешал защитник, и одно то, что Ткачев исхитрился ударить из-под него по воротам, уже было достижением. В целом же капитан команды в первом тайме был не очень заметен, и после перерыва вместо него вышел тот самый Липовой, автор единственного забитого мяча.

Можно предположить, что максимально прежним составом Сторжук начинал матч еще и с тем расчетом, что по такой жаре соперник после перерыва наверняка подсядет, и в этот момент выйдет быстрая молодежь. По одному матчу сложно делать выводы, но молодежь огня этой игре добавила. Ну не огня – огоньку, потому что борьбы в этом матче было больше, чем опасных моментов.

Показательно, что Сторожук, несмотря на победу, на жару все-таки пожаловался. А вот Вадим Гаранин философски заметил, что обе команды были в равных условиях. В его положении и правда сетовать на погоду, когда команда очевидно сыграла плохо, было как-то не к лицу. Другое дело, что, несмотря на ударную концовку прошлого чемпионата, зрители большого интереса к этому матчу не проявили.

По протоколу пришло чуть больше трех с половиной тысяч зрителей. Ну да, жара. Но у нас всегда так – жара, снег, дождь, холод. С посещаемостью надо что-то делать. Это, пожалуй, еще более серьезное аджоевское наследие, чем дело Деспота, ее деньгами не решишь. По сути причины низкой зрительской активности в испарившемся несколько лет назад доверии к клубу, хотя от тех времен остались уже одни воспоминания.

«Арсенал» начал сезон с победы, которая, как метко заметил главный тренер, сейчас важнее командных действий. Александр Сторожук после матча заявил, что предстоит много работы, и клуб продолжает поиск усиления. Особенно с учетом того, что получивший в этой игре травму Ботака может выбыть надолго. Но если ищет усиления, значит все в «Арсенале» не так и плохо. Будем надеяться, что других потрясений, подобных истории с не будем называть всуе эту фамилию и будить злых духов, не произойдет.

Ровно через неделю «Арсенал» принимает «КамАЗ» из Набережных Челнов, но игра начнется в более щадящее время – 19.00. Значит, будем ждать жару на поле.

«Арсенал» – «Черноморец» – 1:0 (0:0).

Гол: Липовой (52).

«Арсенал»: Левашов, Коротков (Бердников, 46), Ботака-Иобома (Печёнкин, 21), Большаков, Жилкин, Кайнов, Дмитриев, Шевченко, Ткачёв (Липовой, 46), Гелоян (Никитин, 62), Минаев (Азявин, 85).

«Черноморец»: Ребров, Красильниченко (Мусалов, 64), Стежко, Чичинадзе, Гурченко (Хабалов, 46), Иванов (Фомин, 69), Ланин, Енин, Антонов, Окладников (Кротов, 64), Родионов (Уридия, 46).

Предупреждены: Шевченко, Гелоян, Бердников, Дмитриев – Стежко, Фомин.

Судья – Сергей Куликов (Саранск).

13 июля. Тула. Центральный стадион.