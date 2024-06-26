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Тульский «Арсенал» в товарищеском матче уступил «Локомотиву»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» в товарищеском матче уступил «Локомотиву»

Встреча прошла на учебно-тренировочной базе железнодорожников.

В среду, 26 июня, футболисты тульского «Арсенала» на выезде провели товарищеский матч с «Локомотивом». В первой части первого тайма соперник уверенно владел мячом, а на 28-й минуте начался дождь, осложнив и без того напряжённую обстановку.

На 34-й минуте «Локомотив» забил первый гол, спустя три минуты – второй. Второй тайм туляки начали с нескольких атак, которые не увенчались успехом. На 59-й минуте Артём Суханов вышел на правый фланг, сыграл с партнером в стенку в чужой штрафной и отправил мяч в ворота хозяев – 1:2.

Итоговый счёт – 2:1 в пользу «Локомотива». Следующий контрольный матч тульские футболисты проведут 2 июля с «Химками» в подмосковном Кратово.

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