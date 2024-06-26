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Самый старый в России макак Министр отметил 31-й день рождения

Самый старый в России макак Министр отметил 31-й день рождения

Макак Министр - житель Тульского экзотариума.

Макак Министр поселился в Тульском экзотариуме в 1993 году, когда ему был один год. Он приехал в Тулу из Харькова и сразу стал любимцем посетителей экзотариума. Сегодня ему исполнился 31 год, и если переводить его возраст на человеческий, то Министру порядка 100 лет. 

Министр – свинохвостый макак, или лапундер. В природе его собратья населяют джунгли Юго-Восточной Азии. 

Со «старожилом» связано много историй. Одна из них – о том, как Министр в 2003 году спас экзотариум от пожара. Он почувствовал запах дыма, разбудил сторожа громким криком и тот смог вовремя вызвать пожарных. В итоге удалось избежать гибели животных, в том числе редких. 

Пару лет назад Министр охотно прогуливался по зданию экзотариума, когда там не было посетителей, а летом выходил на задний двор. Но сейчас на прогулки он не выходит: сотрудники экзотариума рассказывают, что у макака с годами испортился характер. От смены обстановки он часто злится и испытывает стресс. Именно поэтому любимец публики не переехал в новое здание экзотариума в парке. 

– Министр к большинству соседей относился нейтрально. Особенно он не любит змей. Даже как-то показывали ему книжку с животными. Он все картинки просто пролистывал без эмоций, а когда доходил до страницы со змеями либо стучал, либо вовсе закрывал книгу, – рассказали в экзотариуме. 

В праздничный день рацион макака остался неизменным. Да и чего там изменять, если он состоит не менее, чем из десятка наименований: бананы, нектарины, черешня, салат, петрушка, картофель, яйца, яблоко, абрикосы, огурцы, помидоры. А утром его угостили ещё и сверчками. 

Хотите поздравить Министра с днём рождения? Вам сюда!

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Фотограф:
сегодня, в 19:20 +1
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