Сразу пять футболистов покинули «Арсенал»

Владислав Левин, Константин Нижегородов, Дмитрий Барков, Алекс Мацукатов и Марин Карамарко — больше не в составе «Арсенала».
- 29-летний полузащитник Владислав Левин пришел в клуб минувшим летом. На его счету 29 игр, 2 забитых мяча и 4 голевые передачи.
- 31-летний нападающий Дмитрий Барков провел в этом сезоне 25 матчей и забил 5 мячей.
- 25-летний полузащитник Алекс Мацукатов провел 10 матчей.
- 26-летний хорватский защитник Марин Карамарко провел за оружейников 4 матча.
Подошла к концу аренда Константина Нижегородова, который возвращается в казанский «Рубин». Защитник сыграл в первой лиге 15 матчей и сделал одну голевую передачу.