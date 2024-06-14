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Сразу пять футболистов покинули «Арсенал»
Фото Алексея Пирязева.

Сразу пять футболистов покинули «Арсенал»

В своих соцсетях ПФК «Арсенал» благодарит игроков за работу и желает им успехов в дальнейшей карьере.

Владислав Левин, Константин Нижегородов, Дмитрий Барков, Алекс Мацукатов и Марин Карамарко — больше не в составе «Арсенала».

  • 29-летний полузащитник Владислав Левин пришел в клуб минувшим летом. На его счету 29 игр, 2 забитых мяча и 4 голевые передачи. 
  • 31-летний нападающий Дмитрий Барков провел в этом сезоне 25 матчей и забил 5 мячей.
  • 25-летний полузащитник Алекс Мацукатов провел 10 матчей. 
  • 26-летний хорватский защитник Марин Карамарко провел за оружейников 4 матча. 

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Подошла к концу аренда Константина Нижегородова, который возвращается в казанский «Рубин». Защитник сыграл в первой лиге 15 матчей и сделал одну голевую передачу.

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сегодня, в 09:42 0
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