Сразу пять футболистов покинули «Арсенал»

Фото Алексея Пирязева.

В своих соцсетях ПФК «Арсенал» благодарит игроков за работу и желает им успехов в дальнейшей карьере.

Владислав Левин, Константин Нижегородов, Дмитрий Барков, Алекс Мацукатов и Марин Карамарко — больше не в составе «Арсенала».

29-летний полузащитник Владислав Левин пришел в клуб минувшим летом. На его счету 29 игр, 2 забитых мяча и 4 голевые передачи.

31-летний нападающий Дмитрий Барков провел в этом сезоне 25 матчей и забил 5 мячей.

25-летний полузащитник Алекс Мацукатов провел 10 матчей.

26-летний хорватский защитник Марин Карамарко провел за оружейников 4 матча.

Подошла к концу аренда Константина Нижегородова, который возвращается в казанский «Рубин». Защитник сыграл в первой лиге 15 матчей и сделал одну голевую передачу.