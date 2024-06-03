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Юных туляков приглашают на бесплатные тренировки по регби
Фото: ru.freepik.com

Юных туляков приглашают на бесплатные тренировки по регби

Познакомиться поближе с этим видом спорта могут ребята от 8 до 14 лет.

Министерство спорта Тульской области опубликовало актуальные локации бесплатных тренировок:

Центр образования №33, г. Тула, ул. Кирова, 171,

2013-2014 г. р.,

2015-2016 г. р.

Телефон для связи: +7(920)270-03-37.

Центр образования №7, г. Тула, ул. Максимовского, 2

2013-2014 г. р.,

2015-2016 г. р.

Телефон для связи: +7(902)847-20-84.

ЦИВС, г. Тула, ул. Академика Насоновой, 4

2010, 2011, 2012 г. р.,

2013-2014 г. р.,

2015-2016 г. р.

Тэг-регби для взрослых

Телефон для связи: +7(999)781-95-16.

Футбольный манеж, г. Тула, ул. Луначарского, 63Д

2015-2016 г. р.,

2013-2014 г. р.,

2010, 2011, 2012 г. р.,

Телефон для связи: +7(999)782-91-93.

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