Юных туляков приглашают на бесплатные тренировки по регби

Министерство спорта Тульской области опубликовало актуальные локации бесплатных тренировок:
Центр образования №33, г. Тула, ул. Кирова, 171,
2013-2014 г. р.,
2015-2016 г. р.
Телефон для связи: +7(920)270-03-37.
Центр образования №7, г. Тула, ул. Максимовского, 2
2013-2014 г. р.,
2015-2016 г. р.
Телефон для связи: +7(902)847-20-84.
ЦИВС, г. Тула, ул. Академика Насоновой, 4
2010, 2011, 2012 г. р.,
2013-2014 г. р.,
2015-2016 г. р.
Тэг-регби для взрослых
Телефон для связи: +7(999)781-95-16.
Футбольный манеж, г. Тула, ул. Луначарского, 63Д
2015-2016 г. р.,
2013-2014 г. р.,
2010, 2011, 2012 г. р.,
Телефон для связи: +7(999)782-91-93.