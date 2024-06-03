«Мотивируйте личным примером»: Дмитрий Миляев отправил чиновников на диспансеризацию

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

С начала года профилактические медосмотры уже прошли 360 тысяч человек.

По данным регионального минздрава, в прошлом году диспансеризацию прошли более 910 тысяч жителей Тульской области, порядка 300 тысяч из них относятся к трудоспособному населению. В этом году план по диспансеризации увеличен. Профосмотры и диспансеризацию прошли уже 360 тысяч туляков.

Планируется охватить диспансеризацией более 92% детей – в образовательных организациях Тульской области работают 684 медицинских кабинета. Пройти диспансеризацию можно вечером после работы, в выходной день или прямо на рабочем месте – такая возможность тоже предусмотрена.

Михаил Малишевский сообщил, что медучреждения Алексина и Щекина нуждаются в флюорографах-маммографах. Дмитрий Миляев поручил министру финансов Тульской области Александру Климову предусмотреть в 2025 году средства на закупку этой техники.

Небольшое отставание от плана по охвату диспансеризацией – Суворовский и Узловский районы, а также Донской. В числе прочего, Дмитрий Миляев поручил местным чиновникам активизировать работу с населением:

– В целом, проблема – в недостаточной мотивации глав администраций. Коллеги, в течение месяца пройдите диспансеризацию сами, и своим примером мотивируйте жителей.