  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В МФЦ Тульской области пройдут консультации для потребителей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В МФЦ Тульской области пройдут консультации для потребителей
Фото: t.me/rospotrebnadzor71

В МФЦ Тульской области пройдут консультации для потребителей

Специалисты Роспотребнадзора расскажут, как эффективно защитить свои права.

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области» проведут бесплатные консультации для посетителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Потребители и представители предпринимательского сообщества получат разъяснения по всем направлениям потребительского законодательства, а также по проблемным вопросам в области розничной торговли, медицинских, финансовых, бытовых, туристических и иных услуг.

При необходимости будет оказана помощь в подготовке претензии или проекта искового заявления. Консультации пройдут в среду, 5 июня, с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:

  • Тула, ул. Демонстрации, д. 26-Б,
  • Новомосковск, ул. Московская, д. 7, 
  • Суворов, ул. Ленина, д. 12.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 20:44 0
Другие статьи по темам
Событие
Управление Роспотребнадзора по Тульской областиконсультации для потребителейМФЦконсультации в МФЦ
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Юных туляков приглашают на бесплатные тренировки по регби
Юных туляков приглашают на бесплатные тренировки по регби
На ул. Демидовской торопыга проехал по встречке
На ул. Демидовской торопыга проехал по встречке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.