В МФЦ Тульской области пройдут консультации для потребителей

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области» проведут бесплатные консультации для посетителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
Потребители и представители предпринимательского сообщества получат разъяснения по всем направлениям потребительского законодательства, а также по проблемным вопросам в области розничной торговли, медицинских, финансовых, бытовых, туристических и иных услуг.
При необходимости будет оказана помощь в подготовке претензии или проекта искового заявления. Консультации пройдут в среду, 5 июня, с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:
- Тула, ул. Демонстрации, д. 26-Б,
- Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
- Суворов, ул. Ленина, д. 12.