В МФЦ Тульской области пройдут консультации для потребителей

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Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области» проведут бесплатные консультации для посетителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Потребители и представители предпринимательского сообщества получат разъяснения по всем направлениям потребительского законодательства, а также по проблемным вопросам в области розничной торговли, медицинских, финансовых, бытовых, туристических и иных услуг.

При необходимости будет оказана помощь в подготовке претензии или проекта искового заявления. Консультации пройдут в среду, 5 июня, с 9.00 до 18.00 по следующим адресам: