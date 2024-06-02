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В Центре игровых видов спорта прошел фестиваль по футболу для девочек «Хрустальная бутса»
Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

В Центре игровых видов спорта прошел фестиваль по футболу для девочек «Хрустальная бутса»

2 июня в Центре игровых видов спорта прошел фестиваль по футболу для девочек «Хрустальная бутса» среди девочек 5-11 лет.

Современный футбольный кластер был построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Участниц и гостей спортивного праздника приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

- Сегодняшний фестиваль-это возможность для юных любителей футбола попробовать свои силы в этом виде спорта, получить новый опыт и обрести единомышленников. Я желаю вам отлично провести время и от души повеселиться! — сказал Дмитрий Яковлев.

Юные спортсменки сыграли товарищеские матчи в формате 4×1 и 4×0 против команды «Футбольные мамы».

В спортивном празднике приняли участие более 100 любителей футбола из различных муниципалитетов Тульской области.

Также своим опытом поделилась мастер спорта международного класса по футболу, чемпионка Европы среди молодежных команд Эльвира Тодуа.

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