В Центре игровых видов спорта прошел фестиваль по футболу для девочек «Хрустальная бутса»

Современный футбольный кластер был построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Участниц и гостей спортивного праздника приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.
- Сегодняшний фестиваль-это возможность для юных любителей футбола попробовать свои силы в этом виде спорта, получить новый опыт и обрести единомышленников. Я желаю вам отлично провести время и от души повеселиться! — сказал Дмитрий Яковлев.
Юные спортсменки сыграли товарищеские матчи в формате 4×1 и 4×0 против команды «Футбольные мамы».
В спортивном празднике приняли участие более 100 любителей футбола из различных муниципалитетов Тульской области.
Также своим опытом поделилась мастер спорта международного класса по футболу, чемпионка Европы среди молодежных команд Эльвира Тодуа.