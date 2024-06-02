Тульских водителей предупредили о возможной встречи с лосями на дорогах

С наступлением тепла в связи с миграцией животных на проезжей части появляются лоси, которые нередко становятся причиной ДТП с тяжкими последствиями.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области предупреждают об этом водителей.

Такие ДТП случаются чаще всего в вечернее или ночное время, когда животное внезапно появляется в поле зрения водителя, и ничего уже невозможно предпринять, чтобы избежать аварийной ситуации.

Так, за текущий период 2024 года на территории субъекта зарегистрировано 113 таких ДТП (за аналогичный период прошлого года 88), в результате которых 2 человека погибло (за аналогичный период прошлого года 0) и 12 получили ранения (за аналогичный период прошлого года 0.)

Напоминаем, что дорожный знак 1.27 «Дикие животные» является предупреждающим и носит информационный характер, предупреждая водителя о возможном появлении на проезжей части диких животных, так как данная территория может входить в маршрут миграции животных.

Нередко водители не уделяют этому дорожному знаку должного внимания, а ведь последствия происшествий с участием диких животных очень серьезные.

Поведение животных при появлении опасности в виде транспортных средств на пути их следования непредсказуемо. К тому же, по каждому из подобных ДТП представителями природоохранных структур на водителя налагается крупный денежный штраф.

Соблюдение следующих правил поможет избежать наезда на дикое животное или минимизировать последствия такого ДТП:

Дикие животные наиболее активны на рассвете и на закате: они часто ходят в сумерках или даже в темноте, когда видимость плохая, поэтому необходимо включать фары — особенно утром и в вечерних сумерках.

Если вы увидели, что впереди дорогу перешло животное, обязательно снизьте скорость и убедитесь, что ваш путь свободен: животные часто мигрируют не в одиночку, а небольшими группами.

Не используйте сигнал, если вы заметили животное на обочине. Проезжая мимо, снизьте скорость, животное может повести себя неадекватно и агрессивно.

Если вы сбили животное, постарайтесь не съехать с дороги. Последствия ДТП будут более серьезными, если, пытаясь избежать наезда, вы совершите столкновение с другим автомобилем, особенно на полосе встречного движения.

Госавтоинспекция Тульской области рекомендует водителям транспортных средств соблюдать скоростной режим, особенно в местах, где установлены дорожные знаки, предупреждающие о появлении диких животных.