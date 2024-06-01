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В Туле прошел большой спортивный фестиваль
Фото минспорта Тульской области.

В Туле прошел большой спортивный фестиваль

Ребята сыграли в футбол и попробовали себя в теннисболе.

1 июня в рамках Всероссийского дня футбола в Центре игровых видов спорта прошел большой спортивный фестиваль. Участниками праздника стали школьники и учащиеся сузов, а также воспитанники Киреевского дома-интерната.

Ребята сыграли в футбол в формате 3×3 и 4×4, 8×8 и попробовали себя в увлекательном командном виде спорта — теннисбол.

Также приятным сюрпризом любителей футбола стал мастер-класс от полузащитников «Арсенала-2» Максима Бойченко и Артема Гордеева.

Спортивный фестиваль расширил представления детей о футболе, как командной спортивной игре. 

Как сообщает минспорта Тульской области, победителей и призеров наградили кубками и индивидуальными наградами.

Ребята из Киреевского дома-интерната получили экипировку и спортивный инвентарь для новых побед.

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