В Туле прошел большой спортивный фестиваль

Фото минспорта Тульской области.

Ребята сыграли в футбол и попробовали себя в теннисболе.

1 июня в рамках Всероссийского дня футбола в Центре игровых видов спорта прошел большой спортивный фестиваль. Участниками праздника стали школьники и учащиеся сузов, а также воспитанники Киреевского дома-интерната.

Ребята сыграли в футбол в формате 3×3 и 4×4, 8×8 и попробовали себя в увлекательном командном виде спорта — теннисбол.

Также приятным сюрпризом любителей футбола стал мастер-класс от полузащитников «Арсенала-2» Максима Бойченко и Артема Гордеева.

Спортивный фестиваль расширил представления детей о футболе, как командной спортивной игре.

Как сообщает минспорта Тульской области, победителей и призеров наградили кубками и индивидуальными наградами.

Ребята из Киреевского дома-интерната получили экипировку и спортивный инвентарь для новых побед.