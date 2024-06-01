Дмитрий Миляев - тульской молодежи: «Всегда стремитесь быть первыми!»

Фото Катерины Беловой.

Участников фестиваля поздравил врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев. Он подчеркнул, что дети — самое главное, что есть в нашей жизни.

— Мы сегодня отмечаем замечательный праздник — День защиты детей. Для всех родителей, педагогов и для всей страны важное событие. Очень здорово видеть большое количество молодых людей на фестивале, в тульском кремле. Желаю вам всегда стремиться быть первыми, а для этого нужно всегда быть в движении. Желаю больших успехов на вашем жизненном пути. Будьте инициативными, творческими, участвуйте в мероприятиях. Вы — будущее нашей страны. Продолжайте делать этот мир лучше, — сказал Дмитрий Миляев.

Фестиваль «Первое с Первыми. Город детства» включал в себя множество интересных площадок. Шоу мыльных пузырей, роспись тульских пряников, аквагрим, школа спортивного клуба «Посейдон», детская автострада «Юные инспекторы движения». Родителям была особенно интересна выставка профильных лагерей Тульской области, а старшеклассникам — профориентационная выставка от вузов и сузов региона.

Ребята также могли принять участие в квест-игре «День первых», создать арт-экспозицию «Семейные ценности».

Врио губернатора осмотрел интерактивные и профориентационные площадки фестиваля, посетил зону мастер-классов. И оставил пожелание детям на арт-объекте «Семейные ценности». «Всегда только вперед!» — написал Дмитрий Миляев.

Очень ярким и интересным получилось общение Дмитрия Миляева с активистами местных отделений «Движения Первых». Ребята приехали на фестиваль со всех уголков Тульской области. По итогам встречи Дмитрий Вячеславович признался:

— Я не ожидал, что вас, таких молодых людей, волнуют такие глобальные серьезные проблемы. Вы меня приятно удивили!

Мальчишки и девчонки предложили врио губернатора идеи и проекты по развитию региона: об организации «Семейных пикников», форума детских инициатив, создании медиасообществ, историко-туристических мероприятий. Многие проекты ребята уже реализовали у себя на территории муниципальных образований.

Злата Лиханова из Новомосковска рассказала, что они провели в своем городе форум детских инициатив для активистов школьных объединений «Выбор первых». На нем все ребята могли представить свои школьные мероприятия, и в результате голосования выбрали две школы-победительницы. В гимназии № 13 победил проект «Герои нашего времени» — разговоры о важном, посвященные героям СВО. Второй победитель — проект «Аллея детства» — создание аллеи детских объединений в одном из общественных пространств города. Злата поделилась тем, что ребята мечтают вывести этот проект на регион.

Дмитрий Миляев уточнил у министра молодежной политики региона, что тот думает по этому поводу.

— 19 мая будем проводить фестиваль детских общественных организаций и со следующего года проведем такой форум на региональном уровне, — ответил Алексей Давлетшин.

Андрей из Тулы задал вопрос, после проведения Всемирного фестиваля молодежи возможно ли дальнейшее сотрудничество регионального отделения «Движение первых» в Тульской области с другими странами.

— Двигаться в этом направлении нужно, потому что Всемирный фестиваль молодежи — это было грандиозное мероприятие. Думаю, молодые люди, которые приезжали из других стран, были удивлены тому, что увидели. Все были в едином душевном порыве! Это отдельно взятое крупномасштабное событие, и эту историю стоило бы продолжать. Думаю, мы эту тему продумаем. На сегодняшний момент стоит задача увеличить приток иностранных студентов в Россию, таким образом у нас будет взаимообмен молодежью в русле тех национальных целей, которые озвучил Владимир Путин. В этом направлении и будем двигаться. Очень важно, чтобы молодежь общалась друг с другом, особенно в такое непростое для страны время.

Также у Дмитрия Миляева спросили, как он видит будущее организации «Движение первых»:

— У «Движения первых» большое будущее, потому что первые всегда находятся в движении, на месте не стоят. Мне бы хотелось, чтобы участников этого движения становилось все больше. Мне кажется, что каждому из вас участие в таком движении идет на пользу: вы предлагаете хорошие инициативы, новые проекты, вы получаете в юношеском возрасте шанс реализовать свои возможности, потенциал. А мы со своей стороны будем стараться сделать все для того, чтобы движение было более интересным.

Дмитрий Миляев поручил министру молодежной политики Алексею Давлетшину проработать предложение юной Варвары Красновой из Суворова о проведении молодежного фестиваля народного искусства и креативных индустрий в Суворовском районе.

В завершение встречи Дмитрий Миляев ответил на вопросы молодежи о развитии инфраструктуры сельских поселений, решении экологических проблем, о перспективах детских и молодежных организаций.

— Проекты, которые вы реализуете — очень важны, особенно те, которые имеют историческую и патриотическую направленность. От вас, ребята, зависит будущее нашей страны. Очень важно, чтобы творческая активность «Движения Первых» стала постоянной. Творите, развивайтесь, находите свою профессию! А мы вас во всем поддержим, — напутствовал активистов Дмитрий Миляев.