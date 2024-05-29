Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с «Пари НН»

Первый стыковой матч за выход в РПЛ состоится в Нижнем Новгороде.

Сегодня, 29 мая, в Нижнем Новгороде состоится первый стыковой матч за выход в Российскую премьер-лигу. «Пари НН» сыграет против тульского «Арсенала».

Команды встречались между собой дважды: в сезоне 2021/2022 туляки на выезде одержали волевую победу со счетом 3:2, а в Туле команды разошлись миром — 2:2.

«Арсенал» ранее уже принимал участие в стыковых матчах: 8 лет назад клуб смог сохранить прописку в РПЛ, переиграв крепкий «Енисей» из Красноярска. «Пари НН» отметился тем же самым в прошлом сезоне: клуб вышел победителем из противостояния со столичной «Родиной».

Начало встречи в 19.15.