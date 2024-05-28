Астролог об июньском параде планет: «Энергия всех наших действий, мыслей и чувств усилится в несколько раз»

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Как это событие повлияет на нас? Что рекомендуется делать в этот период, а чего следует избегать?

По просьбе Myslo астролог Анжела Харитонова рассказала, чего нам можно ожидать от парада планет, который начнется 3 июня.



Анжела Харитонова.

— 3 июня в один ряд выстроятся шесть планет: Уран, Нептун, Марс, Сатурн, Меркурий и Юпитер. Это астрономическое событие состоится на рассвете. Влияние энергии парада планет на людей захватит 3 дня до события и 3 дня после.

Как это повлияет на нас?

— Парад планет — это всегда событие энергетически очень мощное и обладающее повышенной фатальностью. То есть то, что мы будем делать и чувствовать в этот период, будет иметь судьбоносное значение. Энергия всех наших действий, мыслей и чувств усилится в несколько раз.

Поэтому очень важно находиться в эти дни в состоянии гармонии, любви, принятия и доверия миру. И тогда мир будет отвечать взаимностью. Гармонии в жизни станет больше.

Необходимо избегать конфликтов, негативных эмоций, осуждения, высокомерия, гнева. Ведь это тоже усилится в несколько раз силой планет.

Каждая планета, находящаяся в параде, будет сильнее влиять на людей.

У людей осознанных и позитивных это пойдёт в плюс, у негативных — скорее в минус.

Нептун усилит мечтательность, творческие способности, вдохновение.

У тех, кто находится в негативе, в минусе — может усилить иллюзии и зависимости.

Уран — усилит свободолюбие, оригинальность, нестандартный подход к делам. Даст идеи и инсайты. В минусе — может спровоцировать эксцентричность, импульсивность, взбалмошность.

Марс — в плюсе укрепит смелость, решительность, энергичность, инициативность. В минусе — может спровоцировать конфликтность, раздражительность, травмоопасность.

Юпитер — усилит стремление к знаниям, расширению, успеху.

У тех, кто в минусе и негативе, может спровоцировать неоправданные амбиции и высокомерие.

Сатурн — в плюсе усилит дисциплину, самообладание, целеустремлённость.

В минусе — может дать ограничения и стагнацию.

Меркурий — в плюсе улучшит коммуникацию, в минусе — может спровоцировать сплетни или обман.

В наших интересах проживать парад планет на высших вибрациях, с любовью и благодарностью. Тогда и влияние планет на нас тоже будет позитивным.

Что нежелательно делать в этот период:

принимать внезапные решения,

перенапрягать организм, не прислушиваться к сигналам здоровья,

конфликтовать, действовать сгоряча.

Чем желательно заняться: