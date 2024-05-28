Астролог об июньском параде планет: «Энергия всех наших действий, мыслей и чувств усилится в несколько раз»

По просьбе Myslo астролог Анжела Харитонова рассказала, чего нам можно ожидать от парада планет, который начнется 3 июня.
Анжела Харитонова.
— 3 июня в один ряд выстроятся шесть планет: Уран, Нептун, Марс, Сатурн, Меркурий и Юпитер. Это астрономическое событие состоится на рассвете. Влияние энергии парада планет на людей захватит 3 дня до события и 3 дня после.
Как это повлияет на нас?
— Парад планет — это всегда событие энергетически очень мощное и обладающее повышенной фатальностью. То есть то, что мы будем делать и чувствовать в этот период, будет иметь судьбоносное значение. Энергия всех наших действий, мыслей и чувств усилится в несколько раз.
Поэтому очень важно находиться в эти дни в состоянии гармонии, любви, принятия и доверия миру. И тогда мир будет отвечать взаимностью. Гармонии в жизни станет больше.
Необходимо избегать конфликтов, негативных эмоций, осуждения, высокомерия, гнева. Ведь это тоже усилится в несколько раз силой планет.
Каждая планета, находящаяся в параде, будет сильнее влиять на людей.
У людей осознанных и позитивных это пойдёт в плюс, у негативных — скорее в минус.
Нептун усилит мечтательность, творческие способности, вдохновение.
У тех, кто находится в негативе, в минусе — может усилить иллюзии и зависимости.
Уран — усилит свободолюбие, оригинальность, нестандартный подход к делам. Даст идеи и инсайты. В минусе — может спровоцировать эксцентричность, импульсивность, взбалмошность.
Марс — в плюсе укрепит смелость, решительность, энергичность, инициативность. В минусе — может спровоцировать конфликтность, раздражительность, травмоопасность.
Юпитер — усилит стремление к знаниям, расширению, успеху.
У тех, кто в минусе и негативе, может спровоцировать неоправданные амбиции и высокомерие.
Сатурн — в плюсе усилит дисциплину, самообладание, целеустремлённость.
В минусе — может дать ограничения и стагнацию.
Меркурий — в плюсе улучшит коммуникацию, в минусе — может спровоцировать сплетни или обман.
В наших интересах проживать парад планет на высших вибрациях, с любовью и благодарностью. Тогда и влияние планет на нас тоже будет позитивным.
Что нежелательно делать в этот период:
- принимать внезапные решения,
- перенапрягать организм, не прислушиваться к сигналам здоровья,
- конфликтовать, действовать сгоряча.
Чем желательно заняться:
- уединение на природе,
- общение с любимыми людьми,
- занятия творчеством и др.