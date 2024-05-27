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Александр Зотов рассказал, почему покинул пост гендиректора тульского «Арсенала»
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал»

Александр Зотов рассказал, почему покинул пост гендиректора тульского «Арсенала»

По его словам, на то есть комплекс причин.

В субботу тульский «Арсенал» объявил об уходе Александра Зотова с поста генерального директора. В интервью телеканалу «Матч ТВ» Зотов заявил, что основная причина — разное видение дальнейшего развития клуба.

— Покидаю «Арсенал» по комплексу причин. Основная — разное видение дальнейшего развития клуба. Считаю, что очень важно заложить инфраструктурный фундамент, — это должно быть в большем приоритете, чем результаты. Мы спокойно встретились и очень мирно разошлись, — заявил Александр Зотов. 

Напомним, контракт с оружейниками был подписан в сентябре 2023-го сроком на три года. 

— Передо мной стоит задача вернуть команду в Премьер-лигу, поэтому я буду делать всё возможное, чтобы это случилось, — говорил тогда Зотов.

Сюжет: Арсенал
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