В Тульской области стартовал антинаркотический месячник

С 26 мая по 26 июня в Тульской области проходит восьмой антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков». Его цель — объединить усилия органов власти, общественности, родительского сообщества в борьбе с распространением и пропагандой наркотиков.
Как сообщает минздрав Тульской области, в рамках месячника в регионе пройдут спортивные соревнования, концерты, лекции по профилактике наркозависимости, фотовыставки, кинопоказы, онлайн-викторины, конкурсы рисунков.
28 мая в Туле пройдет межведомственный круглый стол, на котором вопросы профилактики наркомании обсудят врачи, психологи, представители правоохранительных органов, некоммерческих организаций и люди, в прошлом зависимые от наркотиков.
- Телефон горячей линии антинаркотического месячника: 8-800-450-71-00,
- телефон доверия для подростков и их родителей: 8-800-200-01-22,
- телефон доверия УМВД России по Тульской области: 8 (4872) 32-22-85,
- телефон областного наркологического диспансера: 8 (4872) 36-63-49.