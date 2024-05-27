В Тульской области стартовал антинаркотический месячник

В регионе пройдут спортивные соревнования, онлайн-викторины и др.

С 26 мая по 26 июня в Тульской области проходит восьмой антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков». Его цель — объединить усилия органов власти, общественности, родительского сообщества в борьбе с распространением и пропагандой наркотиков.

Как сообщает минздрав Тульской области, в рамках месячника в регионе пройдут спортивные соревнования, концерты, лекции по профилактике наркозависимости, фотовыставки, кинопоказы, онлайн-викторины, конкурсы рисунков.

28 мая в Туле пройдет межведомственный круглый стол, на котором вопросы профилактики наркомании обсудят врачи, психологи, представители правоохранительных органов, некоммерческих организаций и люди, в прошлом зависимые от наркотиков.