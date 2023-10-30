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Генеральный директор «Арсенала»: «Передо мной стоит задача вернуть команду в Премьер-лигу»
Фото Алексея Пирязева.

Генеральный директор «Арсенала»: «Передо мной стоит задача вернуть команду в Премьер-лигу»

Если не в этом сезоне, так в следующем.

Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов в интервью «РБ Спорт» рассказал о целях клуба.

— Передо мной стоит задача вернуть команду в Премьер-лигу, поэтому я буду делать всё возможное, чтобы это случилось. У меня договор с клубом на три года, соответственно, эту задачу надо решить в течение этого срока. Но цель — сделать это как можно раньше. У нас сейчас главная задача — набирать максимальное количество очков в каждом туре. Если не получится выйти в РПЛ в этом сезоне, то мы сделаем выводы, усилимся и постараемся выйти в следующем, — заявил Зотов.

Напомним, Александр Зотов подписал контракт с оружейниками 20 сентября 2023 года.

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